Las asociaciones de damnificados y víctimas de la DANA piden el uso de fondos europeos para reparar ascensores, limpiar alcantarillas y reactivar la actividad comercial

En una reunión celebrada el 13 de mayo en Bruselas con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, reclamaron que se fiscalicen de forma exhaustiva los fondos de cohesión y que se destinen a obras como limpieza de garajes o adaptación de viviendas al cambio climático.

Las asociaciones de víctimas y damnificados por la DANA en Valencia se reunieron el 13 de mayo con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para demandar un seguimiento “exhaustivo” de los fondos de cohesión que se utilicen en la reconstrucción. Solicitan que se usen para reparar infraestructuras aún afectadas, como ascensores y garajes, y para impulsar la actividad comercial e industrial. El Ministerio de Hacienda indica a Maldita.es que ya se trabaja en el reparto de los 100 millones de euros adelantados del Fondo de Solidaridad y con las comunidades autónomas en reasignación del 10% de los fondos de cohesión 2021-2027.

Siete meses después de las inundaciones provocadas por la DANA que afectaron a distintos municipios valencianos y causaron 227 muertos, las asociaciones de víctimas y damnificados indican que aún quedan muchas infraestructuras dañadas. Desde la Associación Víctimes de la DANA 29 d’Octubre de 2024 explican que, “aunque las calles se vean limpias”, siguen pendientes obras en viviendas, ascensores que no funcionan y garajes por limpiar.

Las asociaciones piden destinar los fondos europeos a infraestructuras básicas y exigen transparencia en su gestión

En la reunión celebrada en Bruselas el pasado 13 de mayo, representantes de esta entidad, junto a la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA y la Asociación Damnificados DANA Horta Sud Valencia, trasladaron a la Comisión Europea sus peticiones. Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, estima que hay unos 7.000 ascensores en los edificios que no funcionan y comenta que muchas familias han perdido sus viviendas o vehículos. También solicitaron estudios técnicos sobre edificios aún apuntalados.

Según estas asociaciones, hay centros escolares cuyos alumnos siguen en barracones y que deben desplazarse a otras localidades. Además, detallan que el alcantarillado sigue dañado por el lodo, una situación que se agrava cuando llueve. También piden que se empiecen las reformas de espacios públicos como teatros, centros de salud y auditorios.

Para avanzar hacia una “mínima normalidad”, reclaman que los fondos europeos se destinen a reactivar la actividad comercial e industrial, adaptar viviendas al cambio climático y reconstruir edificios públicos “fortalecer la cohesión social”. La Comisión Europea, indican las asociaciones, ha especificado que parte de estos fondos deben contemplar criterios como la lucha contra el cambio climático. Además, piden transparencia en su gestión: que se fiscalicen los proyectos y las empresas adjudicatarias. En Maldita.es ya te hemos explicado cuál es el proceso de vigilancia que se hace desde las instituciones con los fondos europeos.

Tras el encuentro, Ursula von der Leyen publicó en Twitter (ahora X) que la UE sería “solidaria” con la recuperación de la zona. Maldita.es preguntó a la Comisión Europea qué trasladó la presidenta de la Comisión Europea a las asociaciones en relación con los fondos de cohesión europeos, e indicaron que más allá del mencionado post, “no hay un reporte de la reunión”.

Junto a esta iniciativa, varios ayuntamientos valencianos —como Vilamarxant, Pedralba o Calles— han solicitado fondos FEDER de forma conjunta para la reconstrucción. La alcaldesa de Calles, María José Catalá, señala a Maldita.es que esta petición se encuentra en fase preliminar y está liderada por Vilamarxant, donde la riada dañó varios puentes.

El Gobierno aún no ha solicitado la reasignación formal de los fondos, mientras algunas comunidades se resisten a cederlos

Según detalla la Comisión Europea a Maldita.es, el Gobierno de España tiene hasta el 24 de junio para solicitar formalmente la reasignación del 10% de los fondos de cohesión a través del mecanismo RESTORE, activado por el Parlamento Europeo el 14 de noviembre de 2024. Según la Comisión, esto permitiría reubicar hasta 51.000 millones de euros, adelantar un 25% de estos de forma inmediata y cofinanciar el 95% del valor de los proyectos. A fecha del 29 de mayo de 2025, no se ha realizado esta solicitud, según indica la Comisión Europea a Maldita.es.

El Ministerio de Hacienda asegura que está consultando con todas las comunidades autónomas para saber si cederán parte de los fondos asignados. Según publicó El País el 22 de marzo de 2025, Andalucía, Extremadura, Navarra y Melilla no habrían respondido a esta petición. La Junta de Andalucía comenta a Maldita.es que ya ha agotado la asignación de estos fondos y propone reasignar partidas no absorbidas de los fondos Next Generation para destinarlas a la reconstrucción. Navarra indica que van a transferir fondos Next Generation “para paliar los efectos de la DANA” y desde Extremadura explican que al ser una de las regiones calificadas como de las menos desarrolladas en el reparto de las políticas de cohesión, “necesita cada céntimo” procedente de los fondos europeos. “Los fondos europeos son prioritarios para ayudar al desarrollo de la misma”.

Por otro lado, el 10 de abril de 2025 se hizo efectiva la entrega de 100 millones de euros del Fondo de Solidaridad de la UE, solicitado por España el 20 de enero. Según apunta el Ministerio de Hacienda a Maldita.es, se trabaja ya en su reparto entre las administraciones implicadas en la reconstrucción. Según el ministerio, la Comisión Europea sigue evaluando la ayuda restante solicitada y, una vez aprobada, se definirán las actuaciones a certificar. El dinero podrá utilizarse para reparar infraestructuras esenciales, como redes de agua, telecomunicaciones o patrimonio cultural.

Este artículo forma parte de un proyecto cofinanciado por la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a su(s) autor(es) y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser considerados responsables de ellos.



