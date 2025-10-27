La voz de «las hijas del hormigón» llega a Rivas

La Asociación 13 Rosas presenta la novela de la politóloga Aída Dos Santos.

La Asociación Feminista 13Rosas de Rivas celebra mañana, martes 28 de octubre, la presentación del libro «Hijas del hormigón», de la politóloga Aida Dos Santos. Según las organizadoras, se trata de una obra que rescata las vivencias y emociones de las mujeres de los barrios obreros, aquellas que sostienen la vida cotidiana y, sin embargo, rara vez son protagonistas de las historias que se cuentan.

“Este libro nos recuerda que todas somos agentes por la igualdad, que nuestras vidas, las de las mujeres de barrio, las de las trabajadoras, las que madrugan y cuidan, también merecen ser contadas”, destaca Raquel Barahona. “Aida ha dado voz a cientos de mujeres que pensaban que no tenían nada que decir, y ha demostrado que sus relatos nos representan a todas”, añade.

La autora se documentó con más de 200 horas de testimonios grabados

El acto tendrá lugar en el salón de actos de la Casa de las Asociaciones, a las 19:15 horas, donde la presidenta de la asociación, Raquel Barahona, conversará con la autora sobre el proceso de creación: las más de 200 horas de testimonios grabados entre 2021 y 2024, y las conclusiones de este trabajo que combina la investigación social con una mirada profundamente humana y feminista.

«Hijas del hormigón» nace del encuentro entre la memoria y la conciencia de clase: las historias de mujeres que crecieron en barrios obreros, que se enfrentaron a la precariedad, al machismo, al silencio, y que aun así construyeron comunidad, redes y futuro.

Desde la asociación 13Rosas, este acto se enmarca en las actividades previas al 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, como un recordatorio de que la igualdad real también pasa por reconocer el valor de esas vidas invisibilizadas y por reivindicar una sociedad libre de violencias y desigualdades.

«La igualdad no se consigue sólo con leyes —añade Barahona—, se conquista reconociendo a quienes nunca tuvieron voz, tejiendo redes y recuperando el orgullo de clase y de barrio. Y este libro lo hace con una sensibilidad y una verdad que conmueven”.

La cita será una oportunidad para dialogar, reflexionar y compartir experiencias entre vecinas, activistas y lectoras, en un encuentro que promete emoción, conciencia y reivindicación.