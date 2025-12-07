La variante K de la gripe A acelera la transmisión y eleva la presión asistencial

La ola de contagios se ha adelantado varias semanas a lo que era habitual.

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) alertó este viernes que la variante K de la gripe A acelera la transmisión y eleva la presión asistencial, ya que la epidemia se adelantó varias semanas y superó el umbral epidémico en la semana 39.

Según informó Semes, las infecciones respiratorias agudas (IRAs) aumentaron un 30% su afluencia en los últimos días. Normalmente, la tasa media de incidencia de estas infecciones en España supera los 600 casos por cada 100.000 habitantes, aunque en determinadas áreas sanitarias se registran cifras que rebasan los 1.600 casos por cada 100.000 habitantes.

Este aumento notable de la circulación de virus respiratorios provoca un incremento de descompensaciones en pacientes con patologías crónicas, especialmente cardiovasculares y personas con trastornos respiratorios. Los colectivos más vulnerables, los mayores, inmunodeprimidos o con patologías oncohematológicas, son los más afectados por estas complicaciones.

Como consecuencia de ello, la presión asistencial de los hospitales aumentó de forma significativa, tanto de los ingresos como la tasa de hospitalización por cuadros de descompensación. En la actualidad, la tasa de hospitalización por afecciones respiratorias se sitúa ya en 15 casos por cada 100.000 habitantes.

Ante esta situación, el vicepresidente de Semes, el doctor Javier Millán, comentó que “la mayor parte de estos casos, en torno a un 26%, están provocados por la gripe, sobre todo la gripe A. Un 2% son cuadros relacionados con la covid-19, y un 4% con el virus respiratorio sincitial”.

VIRUS K

Además, señaló que probablemente el adelanto en este pico endémico estacional está relacionado con la variante K de la gripe A, ya que “parece que la velocidad de transmisión es mucho más rápida, aunque no está demostrado que se asocie a una mayor gravedad de los casos”.

Según datos de Semes, en algunos centros sanitarios la actividad podría llegar a superar entre un 15% y un 20% la habitual, como ocurre en Navarra, Cantabria, Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia, Castilla y León, País Vasco, Galicia, Castilla-La Mancha, Aragón, Islas Baleares y Asturias.

Según explicó el doctor Millán, “este aumento de la demanda asistencial hace especialmente necesario poner en marcha planes de contingencia para evitar la sobresaturación de nuestros servicios y garantizar su capacidad de respuesta. En realidad, hablamos de la capacidad de respuesta de todo el sistema sanitario”.

Asimismo, remarcó la importancia de establecer un seguimiento continuo de la ocupación hospitalaria con el fin de asegurar la disponibilidad de camas para ingresos urgentes. Esto permitiría agilizar el drenaje de pacientes desde las Urgencias y evitar las largas esperas que, en ocasiones, se producen a la hora de acceder a una cama de hospitalización.

CONSEJOS DE SEMES

Desde Semes recordaron que el virus de la gripe se transmite de persona a persona, sobre todo por el aire, a través de las gotitas de saliva y secreciones nasales que se expulsan al toser, al hablar o al estornudar. Estas pueden quedar en las manos, en las superficies o dispersas en el aire, por lo que el contagio puede darse por tocarse los ojos, la nariz o la boca después de estar en contacto con las gotitas de una persona con gripe.

Por ello, la prevención es la mejor medida frente a la gripe. Y, para ello, Semes aconseja lavarse las manos con frecuencia, taparse la boca y la nariz al estornudar o toser, utilizar pañuelos desechables, evitar los besos y contacto muy cercano y usar mascarilla ante síntomas de catarro o gripe y en personas vulnerables, así como vacunarse.

Ante síntomas de gripe, el tratamiento consiste en reposo relativo, beber abundantes líquidos, evitar el consumo de alcohol y tabaco, y tomar medicación que mejore los síntomas de la gripe. Además, estos expertos recordaron que la gripe está causada por un virus, por lo que los antibióticos no mejoran estos síntomas ni aceleran la curación.

