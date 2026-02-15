La vacunación contra la gripe crece un 7% en Madrid y supera los 1,6 millones de dosis

La campaña autonómica de vacunación contra la gripe finalizó el 31 de enero.

La vacunación contra la gripe en la Comunidad de Madrid ha cerrado la campaña 2025/2026 con un aumento del 7% respecto al año anterior. En total, 1.619.238 personas recibieron la dosis entre el 15 de octubre y el 31 de enero, lo que supone casi 104.000 vacunados más que en la temporada previa. El balance lo ha hecho público la tras una inversión regional de 19 millones de euros .

El incremento se ha producido en un contexto de especial atención sanitaria por el repunte de infecciones respiratorias durante el invierno. Aun así, los datos oficiales sitúan la incidencia actual de la gripe en 12,97 casos por cada 100.000 habitantes, muy por debajo del umbral epidémico, fijado en 22,38.

Mayor impacto entre personas mayores de 65 años

El grupo que concentra la mayor parte de las vacunaciones vuelve a ser el de personas mayores de 65 años, con 869.725 dosis administradas. La cobertura en este tramo alcanza el 64,8% de la población diana, un dato relevante si se tiene en cuenta que la gripe puede derivar en complicaciones graves en edades avanzadas.

También destaca el aumento de la vacunación infantil. Entre los menores de entre 6 y 59 meses, se inmunizaron 104.728 niños, lo que representa una cobertura del 44,8%. A estos se suman 484.525 personas de entre 5 y 59 años y 160.285 ciudadanos de entre 60 y 64, completando el grueso de la campaña.

Vacunación sin cita en el Zendal

Uno de los refuerzos clave de esta campaña fue la habilitación de un punto extraordinario de vacunación sin cita previa en el Hospital público Enfermera Isabel Zendal, en Madrid capital. Esta medida se activó a finales de noviembre como respuesta preventiva ante el aumento de la incidencia del virus.

Durante cuatro semanas, 13.500 personas aprovecharon este recurso para vacunarse sin necesidad de pasar por el sistema habitual de cita, una fórmula pensada para facilitar el acceso en momentos de mayor presión asistencial.

A quién va dirigida la vacuna contra la gripe

La vacunación antigripal está dirigida de forma prioritaria a mayores de 60 años, personal sanitario y sociosanitario y pacientes con patologías crónicas. Además, las autoridades sanitarias recomiendan la dosis a embarazadas, personas con enfermedades cardiovasculares, respiratorias o renales, pacientes con diabetes, cuidadores de personas vulnerables, fumadores y docentes de escuelas infantiles y centros educativos.

Según los datos regionales, a 1 de enero de 2026, las personas inmunizadas presentaban un 52,7% menos de riesgo de contraer la gripe en comparación con quienes no se habían vacunado, un indicador que refuerza la importancia de la prevención.

Un contexto sanitario estable, pero vigilado

Aunque la campaña ha concluido, la Consejería de Sanidad mantiene la vigilancia epidemiológica ante posibles repuntes tardíos. La vacunación contra la gripe sigue siendo una de las principales herramientas para reducir hospitalizaciones y presión asistencial durante los meses de invierno en la Comunidad de Madrid, también en municipios como Rivas-Vaciamadrid, donde la población de riesgo continúa siendo clave en la estrategia de salud pública.