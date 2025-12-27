La Sinfónica de Rivas despide 2025 con ‘La princesa Cisne’ y presenta su Abono Sinfónico 2026

La música de Tchaikovsky abre el camino a una nueva temporada con Mozart, el Concierto de Aranjuez y serenatas de cuerda

La Orquesta Sinfónica de Rivas, Alma Mahler, cerrará el año cultural con ‘La princesa Cisne’, un concierto familiar que se celebrará el 30 de diciembre, a las 18:00, en el . El espectáculo combina música, narración y danza a partir de la partitura de El lago de los cisnes del compositor ruso , en una propuesta pensada para acercar la música clásica a públicos de todas las edades.

Bajo la dirección de , la orquesta interpretará una selección de fragmentos de la obra mientras se desarrolla la historia de Odette, la princesa convertida en cisne. La narración corre a cargo de , acompañada por la danza de y , que pondrán en escena los momentos más reconocibles del ballet. Las entradas tienen un precio único de 7 euros, dentro de la programación cultural navideña del municipio.

La actividad continuará el 1 de enero de 2026, a las 19:00, con el Concierto de Año Nuevo, una cita ya tradicional en Rivas que propone un programa festivo inspirado en la música centroeuropea. En esta ocasión, la Sinfónica interpretará valses, polcas y oberturas de la familia Johann Strauss, además de otras piezas populares del repertorio clásico, en un ambiente pensado para dar la bienvenida al año con música y optimismo. Las entradas oscilan entre los 16 euros y un precio menor, si se aplican descuentos.

Instrumentistas de la Orquesta Sinfónica de Rivas Alma Mahler. / PUBLIO DE LA VEGA

Además, la Sinfónica ha anunciado el Abono Sinfónico 2026, titulado ‘Magia sinfónica’, que incluirá tres conciertos entre febrero y abril en el mismo auditorio. El abono tendrá un coste de 33,50 euros, lo que supone un ahorro respecto a la compra de entradas individuales, y podrá adquirirse tanto online como en taquilla.

El primer concierto del ciclo, el 7 de febrero, estará dedicado a y al Concierto de Aranjuez de , con el guitarrista como solista y obras de la compositora . El 7 de marzo, la orquesta abordará un programa de serenatas de cuerda con música de , Tchaikovsky y . El ciclo se cerrará el 11 de abril con un concierto dedicado a la saga cinematográfica de , con partituras de y .

Con esta doble propuesta —un cierre de año pensado para disfrutar en familia y una temporada 2026 que combina gran repertorio clásico y música de cine—, la Orquesta Sinfónica de Rivas refuerza su apuesta por una programación accesible y diversa, consolidando al auditorio Pilar Bardem como uno de los principales espacios musicales del sureste madrileño.

La Orquesta Sinfónica de Rivas Alma Mahler, en el auditorio.