Logo Zarabanda
Buscar

LA WEB

SECCIONES

CONTACTO

ZARABANDA Ediciones-Publicidad S.L

  • Plaza Valle del Nalón 9, Local 1 28523 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
  • +34 682 26 24 06
  • editorial@zarabanda.info
Facebook Instagram Twitter Youtube
Logo Zarabanda
¡COLABORA!
Logo Zarabanda
Buscar

LA WEB

SECCIONES

CONTACTO

ZARABANDA Ediciones-Publicidad S.L

  • Plaza Valle del Nalón 9, Local 1 28523 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
  • +34 682 26 24 06
  • editorial@zarabanda.info
Facebook Instagram Twitter Youtube
Logo Zarabanda
¡AHORA EN LA TV!
Buscar
Facebook Instagram Twitter Whatsapp Telegram Youtube
Logo Zarabanda
Buscar

LA WEB

SECCIONES

CONTACTO

ZARABANDA Ediciones-Publicidad S.L

  • Plaza Valle del Nalón 9, Local 1 28523 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
  • +34 682 26 24 06
  • editorial@zarabanda.info
Facebook Instagram Twitter Youtube
Logo Zarabanda

La Sinfónica de Rivas despide 2025 con ‘La princesa Cisne’ y presenta su Abono Sinfónico 2026

Músicos en traje de etiqueta actúan en la orquesta La Sinfónica de Rivas, tocando instrumentos de viento-metal y madera. Se ven atriles con partituras y, al fondo, más músicos e instrumentos en el Abono Sinfónico 2026.

La música de Tchaikovsky abre el camino a una nueva temporada con Mozart, el Concierto de Aranjuez y serenatas de cuerda

La Orquesta Sinfónica de Rivas, Alma Mahler, cerrará el año cultural con ‘La princesa Cisne’, un concierto familiar que se celebrará el 30 de diciembre, a las 18:00, en el . El espectáculo combina música, narración y danza a partir de la partitura de El lago de los cisnes del compositor ruso , en una propuesta pensada para acercar la música clásica a públicos de todas las edades.

Bajo la dirección de , la orquesta interpretará una selección de fragmentos de la obra mientras se desarrolla la historia de Odette, la princesa convertida en cisne. La narración corre a cargo de , acompañada por la danza de y , que pondrán en escena los momentos más reconocibles del ballet. Las entradas tienen un precio único de 7 euros, dentro de la programación cultural navideña del municipio.

La actividad continuará el 1 de enero de 2026, a las 19:00, con el Concierto de Año Nuevo, una cita ya tradicional en Rivas que propone un programa festivo inspirado en la música centroeuropea. En esta ocasión, la Sinfónica interpretará valses, polcas y oberturas de la familia Johann Strauss, además de otras piezas populares del repertorio clásico, en un ambiente pensado para dar la bienvenida al año con música y optimismo. Las entradas oscilan entre los 16 euros y un precio menor, si se aplican descuentos.

Músicos en traje de etiqueta actúan en la orquesta La Sinfónica de Rivas, tocando instrumentos de viento-metal y madera. Se ven atriles con partituras y, al fondo, más músicos e instrumentos en el Abono Sinfónico 2026.
Instrumentistas de la Orquesta Sinfónica de Rivas Alma Mahler. / PUBLIO DE LA VEGA

Además, la Sinfónica ha anunciado el Abono Sinfónico 2026, titulado ‘Magia sinfónica’, que incluirá tres conciertos entre febrero y abril en el mismo auditorio. El abono tendrá un coste de 33,50 euros, lo que supone un ahorro respecto a la compra de entradas individuales, y podrá adquirirse tanto online como en taquilla.

El primer concierto del ciclo, el 7 de febrero, estará dedicado a y al Concierto de Aranjuez de , con el guitarrista como solista y obras de la compositora . El 7 de marzo, la orquesta abordará un programa de serenatas de cuerda con música de , Tchaikovsky y . El ciclo se cerrará el 11 de abril con un concierto dedicado a la saga cinematográfica de , con partituras de y .

Con esta doble propuesta —un cierre de año pensado para disfrutar en familia y una temporada 2026 que combina gran repertorio clásico y música de cine—, la Orquesta Sinfónica de Rivas refuerza su apuesta por una programación accesible y diversa, consolidando al auditorio Pilar Bardem como uno de los principales espacios musicales del sureste madrileño.

Una orquesta completa, vestida de negro, sobre el escenario, con las secciones de cuerda, viento-madera, metal y percusión visibles. El director dirige a La Sinfónica de Rivas delante de paneles de madera como parte del programa Abono Sinfónico 2026.
La Orquesta Sinfónica de Rivas Alma Mahler, en el auditorio.

¡Difunde la noticia!
Banner Ayto Diciembre Navidad

Contenido relacionado