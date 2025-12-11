La segregación escolar en Madrid es récord en España



La Comunidad de Madrid tiene los índices más altos de segregación socioeconómica en sus aulas, superando a la mayoría de países europeos, según un informe de CCOO.

Un reciente estudio del sindicato concluye que la segregación escolar en Madrid es la mayor de España y de Europa, una situación que afecta especialmente al alumnado más vulnerable. El informe atribuye este fenómeno a políticas de mercado educativo —como el distrito único— y al elevado peso de la educación concertada en la región. Madrid se sitúa así como la comunidad con mayor segregación tanto para el alumnado desfavorecido como para el más favorecido.

El estudio, titulado Segregación escolar, un problema de justicia social sin resolver: análisis y propuestas, se presenta hoy junto a las medidas que propone CCOO para avanzar hacia una escuela más inclusiva. El acto tendrá lugar esta tarde en la sede de CCOO Madrid, en la calle Lope de Vega 38, a partir de las 17:30 horas. Participarán Teresa Esperabé y Aída San Millán, secretarias generales de Enseñanza de CCOO y de Educación y Servicios Socioeducativos de CCOO Madrid; el coordinador del informe, Pedro González de Molina; y Claudia María Guiral, de la Universidad de Alcalá.

Metodología

El documento utiliza datos de PISA 2022 para analizar la magnitud de la segregación en España y sus comunidades autónomas. El estudio mide la segregación del 25% del alumnado con menor nivel socioeconómico y cultural, así como del 25% con familias de mayor nivel. Para ello emplea el Índice de Disimilitud, “el más usado internacionalmente, lo que facilita la comparación”, explican sus autores. Este indicador oscila entre 0 y 1 y refleja la proporción del alumnado que tendría que cambiar de escuela para lograr una distribución equilibrada.

Madrid, a la cabeza de la discriminación

La Comunidad de Madrid encabeza la segregación escolar por nivel socioeconómico en España y se sitúa directamente entre los peores índices de Europa. El alumnado más desfavorecido alcanza un índice de 0,42, el más alto del país. En el caso del alumnado más favorecido, el índice asciende a 0,45, también el valor más elevado del territorio nacional.

A nivel europeo, Madrid solo estaría por detrás de Hungría, Rumanía, Eslovaquia, Bulgaria, República Checa, Austria, Polonia y Alemania. Su nivel de segregación supera ampliamente al de países cercanos como Portugal, Francia, Italia o Reino Unido.

Políticas que agravan la segregación

El informe señala que el modelo educativo madrileño maximiza la segregación, impulsado por políticas de cuasi-mercado como el distrito único, que beneficia a las familias con más recursos y dificulta la elección real de centro para quienes cuentan con menor capacidad económica.

La fuerte presencia de la escuela concertada es otro factor clave. En Madrid, este sector explica el 32,8% de la segregación total, el porcentaje más alto del país.

También influye el coste de la educación. La región concentra, junto con Cataluña y el País Vasco, gran parte de las “cuotas ilegales” detectadas en centros concertados, estimadas entre 950 y 1.200 millones de euros. La cuota media mensual asciende a 129,10 euros en Madrid y a 214 euros en Cataluña. El Ministerio ha advertido al Gobierno regional y ha solicitado la corrección de prácticas de admisión contrarias a la LOMLOE.

Consecuencias del modelo

Las políticas educativas de signo conservador han favorecido una expansión del sector privado que ha reducido de forma notable el peso de la escuela pública.

La distribución actual del alumnado es la siguiente:

Centros públicos: 54,01%

Centros privados y concertados: 45,98%

La tendencia privatizadora alcanza también a la educación superior: Madrid es la comunidad con mayor número de universidades privadas (12) y religiosas (5) de España. Esta expansión del sector privado contribuye a mantener la segregación escolar madrileña en niveles récord.