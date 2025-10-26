OPINIÓN

La sanidad pública nos salva

Artículo de opinión en el que Juanma del Castillo cuenta cómo la sanidad pública le salvó la vida, tras su accidente de mayo de este año.

Mi accidente ocurrió el 8 de mayo de 2015. Estuve casi dos meses en el H. Trueta de Girona y una semana más en el H. del Sureste de Madrid. Los especialistas me han dicho que, entre curas, controles, vacunas, pruebas y consultas de control, el posoperatorio durará aproximadamente un año y hasta entonces no me darán el alta definitiva.

El artículo 43 de la Constitución española reconoce el derecho a la protección de la salud. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en su artículo 3.2, señala que el acceso y las prestaciones sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad efectiva y el artículo 2.b de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud contempla el aseguramiento universal y público por parte del Estado.

El artículo 8 bis de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, define la cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud que están cubiertos de forma completa por financiación pública.

Asimismo, el artículo 83 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, contempla que los ingresos procedentes de la asistencia sanitaria en los supuestos de seguros obligatorios especiales y en todos aquellos supuestos, asegurados o no, en que aparezca un tercero obligado al pago, tendrán la condición de ingresos propios del Servicio de Salud correspondiente y que, a estos efectos, las Administraciones públicas que hubieran atendido sanitariamente a los usuarios en tales supuestos tendrán derecho a reclamar del tercero responsable el coste de los servicios prestados.

Mediante Acuerdo de 23 de julio de 1998, el Consejo de Gobierno estableció el catálogo actualizado de servicios y actividades susceptibles de ser retribuidos mediante precios públicos en el ámbito de la Comunidad de Madrid, cuyo Anexo I fue modificado por Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, del Consejo de Gobierno. Actualizado el 12 de junio de 2014.

Nota : En el H. J. Trueta de Girona nos dijeron que, iban a pasar a la Comunidad de Madrid, los gastos de las intervenciones y hospitalización que ellos habían atendido, pero que, en otras ocasiones, la C.M., pagó menos de lo que suponen los costes. Y lo hizo ‘tarde, mal y/o nunca’.

Voy a hacer una aproximación de costes sobre lo que han supuesto todas las intervenciones, pruebas, hospitalización, etc., que me han hecho como consecuencia del accidente, en base al ‘Catálogo’ publicado por la Comunidad de Madrid:

En el momento del accidente, después de llamar al 112, apareció un despliegue a los 10’ de: bomberos, policía, UVI y helicóptero. La intervención de los bomberos, los mossos y el traslado al Trueta en helicóptero, supuso un coste de 7.200 euros.

Desplazamiento e intervención UVI, 1.722 euros.

Las dos intervenciones en quirófano del Trueta (doce facultativos y dos quirófanos) sobre el aparato digestivo, sumaron 33.472 euros.

Extirpación de bazo y la reconstrucción del estómago 17.496 euros.

Embolización de la arteria gástrica (dos intervenciones), 8.920 euros.

Procedimientos mayores sobre el páncreas 49.496 euros.

Trasfusiones de sangre (hasta 12 bolsas), 2.040 euros.

Analíticas (hasta seis, algunas con cultivo), 2.442 euros.

Traumatismo torácico (costillas del pecho rotas), 11.837 euros.

Reconocimientos cardiotorácicos y vascular, 11.837 euros.

Ventilación asistida durante dieciséis días, 25.247 euros.

Procedimiento sobre el codo, férula y escayola 32.384 euros.

TAC (hasta 11), 6.281 euros.

Consultas alta resolución (2), 414 euros.

Ecocardiograma y ecografía para localizar trombos, 2.108 euros.

Procedimiento quirúrgico ambulatorio (ablación cardíaca) 24.836 euros.

Ingreso hospitalario (84 días), 82.824 euros.

Tratamiento farmacológico hospitalario (84 días), 57.120 euros.

Endoscopia, 527 euros.

Análisis líquido pancreático (3 análisis), 720 euros.

Radiología brazo (seis), 1.105 euros.

Fisioterapia (120 días), 3.960 euros.

Consultas facultativos curas (12 consultas), 900 euros.

Traslado en UVI desde Girona (conductor y técnico sanitario, 1.600 km en total), 282.400 euros.

Esto hace un total de 597.804.- euros. (Y la convalecencia no ha acabado).

Cálculos obtenidos del ‘Catálogo’ según la orden 1975/2023, de 29 de diciembre, de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Uno de los servicios más costosos para el erario público españoles sin duda el sostenimiento de la sanidad pública. En nuestro país, este sistema es gratuito y universal. Por ello, defender el que éste nivel asistencial continúe siendo así, es fundamental, es una de las principales garantías del estado de bienestar.

¿Quién puede afirmar que está libre de sufrir un accidente, que no le van a detectar cáncer o cualquiera de las mil enfermedades comunes o de las raras?

En mi caso, nunca se me habría ocurrido pensar que podría tener un accidente de características como el que he tenido. Hoy puedo contarlo, gracias a la sanidad pública de Cataluña, ‘no sé si hubiera sido igual de haber ocurrido en cualquier otra de las Comunidades de nuestro país…’.

Las distintas operaciones, pruebas, hospitalizaciones y tratamientos varios, han alcanzado la escalofriante cifra de casi seiscientos mil euros (según los baremos públicos de la CM). Y de lo que sí estoy seguro, es de que, de no haber contado con la seguridad social, hoy no lo estaría vivo. Yo no tengo ese dinero, ni aunque vendiera mi casa para pagarlo, y ¿dónde viviría después?

Muchas de las comunidades autónomas están privatizando los servicios sanitarios, primero los minimizan, los precarizan reduciendo personal y de otros medios y/o los subcontratan a empresas privadas, frecuentemente en el último tiempo. Un ejemplo ilustrativo es lo que está pasando en la Comunidad de Madrid con el gobierno de Isabel D. Ayuso, que, de la partida de sanidad en los presupuestos autonómicos, casi el 50% se dedica a pagar deudas y servicios en hospitales de gestión privada o, directamente, a compañías privadas como Quirón, por las pruebas o intervenciones derivadas a sus hospitales.

El traspaso de dinero de los ciudadanos, de los impuestos de todas y todos, para pagar servicios sanitarios privados, es un robo ya que son infinitamente más caros. Esta práctica lo que pretende es saquear la sanidad pública.

A pesar de los anuncios de incremento del presupuesto de sanidad, que el gobierno autonómico hace, la Comunidad de Madrid es la que menos gasta en sanidad por habitante entre todas las regiones de España, 1.423 €/habitante, la Comunidad de Aragón por ejemplo, dedica 2.301 €/habitante.

Entre 2015 y 2025, el sector de los seguros de salud privados en España ha experimentado un crecimiento del 45% en el número de pólizas contratadas. El precio medio de un seguro privado de salud es de 61,2 € al mes. ¿Alguien se cree que pagando esas cuantías, un seguro privado se va a hacer cargo de la atención de un accidente o de cualquier otra operación que puede ascender a 600.000 euros?

Tenemos la responsabilidad de defender nuestra sanidad pública, para que nos siga dando servicio a nosotros y a nuestros hijos e hijas.