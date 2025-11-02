LA SALUD MENTAL, más importante que nunca. Entrevista con el psicólogo Mario Pastor

La salud mental se ha convertido en algo habitual, y este vídeo profundiza en por qué es más relevante que nunca. Acompáñanos en una inspiradora entrevista con el psicólogo Mario Pastor, cofundador de Apraxia Psicología en Rivas, quien comparte su experiencia personal, la evolución de la salud mental en la sociedad y cómo su centro está ayudando a tantas vecinas y vecinos del municipio ripense.
Descubre cómo las nuevas generaciones están adoptando la terapia, por qué crear conexiones significativas es vital y qué medidas sostenibles podemos tomar para proteger no solo nuestra salud mental, sino también nuestro entorno y nuestras relaciones.