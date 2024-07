La ripense Irene van den Heuvel, oro mundial con la sub 16 de waterpolo

Van den Heuvel forma parte del Ciudad de Rivas, que logró el ascenso a 1ª esta temporada.

La ripense Irene van den Heuvel Medina, de 16 años y jugadora del Waterpolo Ciudad de Rivas, se ha proclamado campeona del mundo con la selección española sub 16. El equipo nacional se ha colgado el oro mundial en Turquía, tras vencer en la final a Hungría (10-7) e imponerse en semifinales a Australia (14-7).

El título mundial llega tras ganar el Europeo en junio de 2023, en Zagreb (Croacia), con lo que el recorrido de este equipo ha sido histórico. Entonces también fue la primera vez que España alzaba el título europeo en la categoría. Hasta entonces, la vitrina estatal guardaba como tesoro más preciado el bronce de 2021.

Irene vive en Rivas desde los dos años, cuando llegó con su familia procedente del barrio de Moratalaz. Con su equipo Waterpolo Ciudad de Rivas ha conseguido esta temporada ascender a Primera División, la categoría de plata estatal. Un equipo donde todas sus integrantes, menos una, tienen menos de 18 años.

De madre sanitaria (matrona en el centro de salud Santa Mónica) y padre que trabaja en el sector de las energías renovables (y neerlandés, de ahí el primer apellido), Irene juega al waterpolo desde hace siete temporadas, cuando tenía nueve años, animada por su hermano Guille, hoy 17 años y jugador también del Ciudad de Rivas. “Íbamos los dos a natación al polideportivo Cerro del Telégrafo. Nos empezaba a cansar. Y nos comentaron la posibilidad de probar en waterpolo. Estuvimos un mes y nos enganchó”, recordaba en un reportaje que le dedicó la revista municipal ‘Rivas al Día’ en septiembre de 2023.

El waterpolo arrastra fama de deporte duro: el esfuerzo de nadar de portería a portería, mantener la flotabilidad ante una rival pegajosa… Irene lo confirma: “Es un deporte exigente. Pero si tienes ganas de trabajar en equipo es un deporte para ti. Quizá todo ese esfuerzo contribuye a que se hagan muy buenas amistades. En mi caso, y a pesar de la exigencia, voy a entrenar para pasármelo bien. Y no me hubiera quedado en waterpolo si no hubiera tenido el bloque de amigas que tengo ahora”.