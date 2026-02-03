La Plataforma Stop Fórmula 1 denuncia cambios legales en vías pecuarias

Una modificación en la Ley de Vivienda rebajaría la protección de caminos históricos para blindar el circuito de F1.

La Plataforma Stop Fórmula 1 Madrid ha alertado sobre una maniobra legislativa del Gobierno regional que podría tener consecuencias irreversibles para el patrimonio natural de la comunidad. Según denuncia el colectivo, el Ejecutivo autonómico pretende rebajar la protección urbanística de la Red de Vías Pecuarias aprovechando la tramitación del nuevo anteproyecto de Ley de medidas urgentes para la vivienda.

El objetivo detrás de este cambio técnico, según la plataforma vecinal y ecologista, no es otro que ofrecer cobertura legal al Gran Premio de Fórmula 1 en IFEMA. Este macroproyecto se encuentra actualmente cuestionado en los tribunales, precisamente, por afectar a terrenos protegidos que ahora se intentan reclasificar mediante esta reforma.

Del «deber» a la «posibilidad»: un juego de palabras

La clave de la denuncia reside en una modificación semántica aparentemente menor pero con gran calado jurídico. La normativa vigente desde 1998 obliga a que los planes urbanísticos «califiquen» las vías pecuarias como suelo no urbanizable protegido. Es un mandato imperativo y directo.

Sin embargo, el nuevo texto propuesto por la Comunidad de Madrid sustituye ese verbo por «contemplarán». Para los denunciantes, este cambio elimina la obligación legal y abre la puerta a la ambigüedad. El término «contemplar» carece de la fuerza jurídica necesaria para garantizar que estos caminos históricos se mantengan libres de ladrillo y asfalto, dejándolos a merced de interpretaciones interesadas.

Imagen de Guy Percival en Pixabay

El circuito de IFEMA en el punto de mira

La Plataforma Stop Fórmula 1 Madrid sostiene que esta modificación no es casual. Actualmente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) está analizando un recurso contencioso-administrativo contra el evento automovilístico. El centro de la disputa son dos vías pecuarias concretas: la Vereda de los Leñeros y la Vereda del Quinto.

Ambos caminos atraviesan el ámbito del plan especial diseñado para el circuito («Madring»). Hasta ahora, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad habían eludido su clasificación como suelo protegido para permitir el paso de los monoplazas. Al rebajar la exigencia de la ley general, el Gobierno regional podría estar intentando blindar el proyecto ante una posible sentencia judicial que anule el planeamiento urbanístico por invadir estos terrenos de dominio público.

Desde la plataforma advierten que sustituir una obligación clara por un concepto indeterminado busca «eludir las consecuencias legales» y evitar que la justicia tumbe el proyecto estrella de la legislatura.

Un patrimonio de 1273 en riesgo

Más allá de la polémica con la Fórmula una, la reforma pone en jaque la integridad de toda la red regional. Las vías pecuarias no son simples caminos de tierra; son bienes de dominio público con origen en el siglo XIII, creados por Alfonso X El Sabio.

La Comunidad de Madrid cuenta con 1.764 vías que suman más de 4.000 kilómetros de longitud. Hoy en día, funcionan como corredores ecológicos vitales para la biodiversidad y espacios de ocio para la ciudadanía.

El colectivo sentencia que «poner en riesgo el patrimonio pecuario de la Comunidad de Madrid para acomodar proyectos puntuales, de futuro incierto y ajenos al interés general es incompatible con la protección del dominio público, la legalidad urbanística y la sostenibilidad territorial».