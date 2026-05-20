La Plataforma Rivas por la Sanidad Pública reitera sus denuncias sobre falta de personal en el Hospital del Sureste

Convocan movilizaciones tras alertar de las largas esperas y el deterioro asistencial del centro

La Plataforma Rivas por la Sanidad Pública ha denunciado una situación de “emergencia” en el Hospital del Sureste, centro de referencia para Rivas-Vaciamadrid y otros municipios del este de la región. El colectivo asegura que la falta de personal sanitario y la insuficiencia de recursos están provocando largas listas de espera, reducción de servicios y una mayor presión asistencial sobre pacientes y profesionales. Además, ha convocado movilizaciones para el 21, el 30 y el 31 de mayo en Rivas y en Madrid, respectivamente.

Según los datos difundidos por la plataforma, correspondientes a 2024 y obtenidos de portales oficiales, el Hospital del Sureste atiende a unas 210.000 personas con un presupuesto anual de algo más de 80 millones de euros, una cifra inferior a la de otros hospitales similares de la Comunidad de Madrid, como el Hospital del Henares o el Hospital del Tajo.

La comparativa presentada por el colectivo señala que el centro hospitalario ubicado en Arganda soporta peores ratios de camas y personal sanitario por habitante que otros hospitales regionales. La plataforma sostiene que esta diferencia presupuestaria repercute directamente en la calidad asistencial.

Salida de especialistas y retrasos en diagnósticos

Entre las situaciones denunciadas, el colectivo destaca la salida de siete traumatólogos de una plantilla de quince especialistas, lo que, según afirman, ha provocado la práctica desaparición de los quirófanos de traumatología.

También alertan de la reducción de personal en dermatología y anatomía patológica. Según la plataforma, algunas citas para dermatología superan el año de espera y los retrasos en pruebas diagnósticas están afectando a pacientes con patologías cutáneas. Son 4 los profesionales de dermatología que se han ido, por lo que solo quedan 7.

A ello se suma, aseguran, la falta de profesionales en radiología y enfermería. El texto difundido por la organización apunta que las ecografías pueden demorarse más de un año y que el hospital de día tiene dificultades para atender con normalidad a pacientes oncológicos y hematológicos.

Reivindicación histórica en Rivas

Volviendo al municipio de Rivas-Vaciamadrid, la plataforma vuelve a reclamar un centro de especialidades, una demanda vecinal que lleva años sobre la mesa. El colectivo recuerda que el municipio sigue sin contar con instalaciones para consultas especializadas y pruebas diagnósticas, pese a su crecimiento poblacional.

En su comunicado, la organización también critica la gestión sanitaria de la Comunidad de Madrid y acusa al Gobierno regional de infrafinanciar la sanidad pública en los municipios del sur y este madrileño.

Manifestaciones y concierto reivindicativo

La Plataforma Rivas por la Sanidad Pública ha convocado varias acciones durante las próximas semanas. La primera será una manifestación este jueves 21 de mayo a las 19.00 horas, desde el Centro de Salud Santa Mónica hasta el Centro de Salud La Paz.

Además, el sábado 30 de mayo se celebrará un concierto reivindicativo en La Casa+Grande de Rivas-Vaciamadrid con las actuaciones de RedCantoná y Maldito Blues. El cierre de las movilizaciones será el domingo 31 de mayo con una manifestación en Madrid que concluirá en Cibeles.

El colectivo insiste en que mantendrá las protestas “hasta conseguir una sanidad pública de calidad y universal” y reclama más inversión, refuerzo de plantillas y nuevas infraestructuras sanitarias para Rivas y el área del Hospital del Sureste.