El PP pide una pantalla gigante en Rivas para ver la final del Rayo

El Partido Popular busca que se pueda seguir la final de la UEFA Europa Conference League que disputa el Rayo Vallecano

El Partido Popular de Rivas-Vaciamadrid ha solicitado al Ayuntamiento la instalación de una pantalla gigante en un espacio público del municipio para seguir la final de la UEFA Europa Conference League que disputará el Rayo Vallecano el próximo 27 de mayo a las 21.00 horas. La propuesta busca que los vecinos puedan ver juntos el encuentro en el que el club franjirrojo jugará la primera final europea de su historia.

La iniciativa ha sido presentada por el grupo municipal popular a través de una nota en la que defiende que el evento tiene un “carácter histórico” para el fútbol madrileño y para buena parte de la afición ripense, donde el equipo vallecano cuenta con numerosos seguidores.

Una propuesta para seguir el partido en comunidad

Según explica el PP de Rivas, la idea pasa por habilitar un espacio municipal donde familias, jóvenes y aficionados puedan reunirse para seguir en directo la final europea del conjunto madrileño. Los populares consideran que este tipo de iniciativas contribuyen a generar ambiente festivo y dinamizar la vida social en torno a acontecimientos deportivos de gran seguimiento.

En otros municipios de la Comunidad de Madrid ya se han organizado eventos similares con motivo de grandes finales deportivas, especialmente en competiciones nacionales e internacionales de fútbol.

El Rayo Vallecano jugará su primera final europea

La clasificación del Rayo Vallecano para la final de la UEFA Europa Conference League ha generado una importante expectación entre sus aficionados. El club madrileño afrontará por primera vez una final continental, un hito deportivo que ha disparado el interés por seguir el encuentro también fuera de Vallecas.

La portavoz del Partido Popular en Rivas, Janette Novo, defendió la propuesta asegurando que “el Rayo Vallecano está haciendo historia y creemos que Rivas Vaciamadrid debe estar a la altura facilitando que todos los vecinos puedan vivir este momento juntos”.