La Plataforma por la Sanidad responde a los ataques del PP

Los populares hicieron gestos en el Pleno que molestaron a los activistas.

A continuación se produce su comunicado íntegro:

Ocurrió el jueves 18 de diciembre, en el último pleno de nuestro Ayuntamiento.

El portavoz de IU Más Madrid Equo agradecía a nuestra Plataforma Rivas con la Sanidad Pública el trabajo altruista que desarrolla defendiendo un derecho colectivo como es la Sanidad Pública, mientras un concejal del PP empezó a hacer gestos, indicando que esta Plataforma está untada con dinero del Ayuntamiento, cosa totalmente incierta. La recriminación de la alcaldesa a este concejal ha dejado al PP, de nuevo con las vergüenzas al aire. Nuestra plataforma se autofinancia y así seguirá haciéndolo.

Es difícil de entender la deriva que ha tomado el PP en Rivas, compitiendo con Vox por ver cuál ofrece a los y las ripenses un espectáculo más rancio rozando lo esperpéntico.

Vuelve a quedar patente que el PP de Rivas ha decidido una huida hacia adelante con armas como la mentira, el odio, la crispación y el insulto, como únicos argumentos; con una absoluta falta de respeto a los valores democráticos, uniendo su destino y votos al del partido ultraderechista Vox, y se jactan de que a partir de ahora van a votar a favor de él, sin tan siquiera leer lo que propongan.

Estamos convencid@s que la ciudadanía ripense, un pueblo solidario, libre, combativo y alegre no va a asumir el mensaje de estos partidos anclados en el odio y el rencor.

Pedimos al PP de Rivas, y a su próximo candidato o candidata que dejen esa actitud y exijan, con la ciudadanía de Rivas, el cuarto centro de salud con Especialidades y Urgencias.

La Plataforma Rivas con la Sanidad Pública va a continuar peleando por este servicio para todas y todos.

El jueves 15 de enero estaremos en el Centro de Salud Primero de Mayo a las 19:00 horas para seguir reivindicándolo y os pedimos que no faltéis a la cita.