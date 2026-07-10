La ORCAM llevará la música clásica a los grandes festivales del verano

La Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid actuará en Veranos de la Villa, Clásicos en Verano y estrenará el festival Escena Escorial

La Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM) protagonizará buena parte de la programación musical del verano de 2026 con una agenda de conciertos repartidos entre Madrid y distintos municipios de la región. La temporada arrancó el 8 de julio en el marco de Veranos de la Villa y se extenderá hasta septiembre con actuaciones en el nuevo festival Escena Escorial, además de varios recitales de la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid (JORCAM) y la participación de la formación como orquesta titular del Teatro de la Zarzuela.

La programación incluye actuaciones en espacios como el Centro Cultural Conde Duque, el Real Monasterio de Santa María de El Paular, el Auditorio Nacional de Música y el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, combinando conciertos sinfónicos, zarzuela y música coral.

Veranos de la Villa y Clásicos en Verano

El primer concierto tuvo lugar el pasado 8 de julio con una gala de zarzuela dentro de Veranos de la Villa. La ORCAM estará dirigida por Óliver Díaz y contará con la participación de la soprano Berna Perles y el barítono Manel Esteve.

Y mañana, el 11 de julio, será el turno del Coro de la Comunidad de Madrid, que ofrecerá un recital en el Real Monasterio de El Paular dentro del ciclo Clásicos en Verano, bajo la dirección de Javier Carmena y acompañado por la pianista Karina Azizova.

Además, entre el 11 y el 22 de julio, la ORCAM interpretará la música de Triana – Medea, la nueva producción del Ballet Nacional de España en el Teatro de la Zarzuela.

La JORCAM recorrerá varios escenarios en julio

La Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid, dirigida por Dayner Tafur-Díaz, ofrecerá durante julio una gira centrada en la Novena Sinfonía de Shostakovich y la Segunda Sinfonía de Brahms.

El repertorio podrá escucharse en Villaviciosa de Odón, Alcalá de Henares, San Lorenzo de El Escorial y finalizará con un concierto en el Auditorio Nacional de Música de Madrid.

En agosto, la formación también participará en la inauguración del Festival Internacional de Artes Escénicas Escena Escorial, con dos conciertos programados los días 28 y 29, junto al pianista Thomas Enhco y el guitarrista y compositor Yamandu Costa. El certamen se prolongará hasta el 20 de septiembre y reunirá a figuras internacionales como Daniel Barenboim, Arturo Chacón-Cruz, Serena Sáenz o Grigory Sokolov, entre otros.

Entradas para la temporada 2026/2027

La Fundación ORCAM también ha anunciado que la venta de entradas para la temporada 2026/2027 comenzará el 13 de julio. La nueva programación se inaugurará el 6 de octubre con el concierto La creación de un todo, que incluirá la interpretación de la Tercera Sinfonía de Mahler junto a los Pequeños Cantores de la ORCAM y la mezzosoprano Jennifer Johnston.