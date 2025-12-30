La OMS alerta de la desnutrición aguda en Gaza

Afectará a más de 100.000 niños gazatíes hasta finales de 2026.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó este viernes de que la desnutrición aguda persistirá en la Franja de Gaza hasta mediados de octubre de 2026, afectando a casi 101.000 niños menores de 5 años.

Según indicó la OMS en un comunicado, la seguridad alimentaria y la nutrición han mejorado en la Franja en comparación con el análisis realizado por la organización de agosto de 2025, cuando declaró la hambruna en la zona.

A pesar de esas incipientes mejoras, según el reporte de la Organización, hasta mediados de octubre de 2026 se espera que casi 101.000 niños de entre 6 meses y 5 años sufran desnutrición aguda y requieran tratamiento en la Franja de Gaza, con más de 31.000 casos graves. Durante el mismo periodo, 37.000 mujeres embarazadas y lactantes también sufrirán desnutrición aguda y requerirán tratamiento.

La OMS alertó este viernes de que los hogares de toda la Franja de Gaza ya han agotado sus ahorros y vendido todos sus bienes, y destacó que en los meses de octubre y noviembre, la mayoría de la población continuó enfrentando «altos niveles de inseguridad alimentaria aguda».

La Organización cifró en más de 500.000 personas la población en situación de Emergencia y en más de 100.000 quienes se encuentran en situación de catástrofe actualmente. Además, la desnutrición aguda está en niveles críticos en Gaza y grave en las regiones de Deir al-Balah y Khan Younis.