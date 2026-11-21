«La luz sin cerrojo» gana el certamen Conciencia Libre

El relato «La luz sin cerrojo», de Evelyn Megias Carrasco, de Badalona, ha ganado el V Certamen de Narrativa Breve «Conciencia Libre» que convoca la Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid, al que han concurrido 50 textos procedentes de distintas partes de España y del mundo.

El segundo premio ha recaído en «El mapa del agua», de Jorge Luis Castillo Bermúdez, de Zulia (Venezuela). En la categoría de menores de 16 años, el jurado ha premiado «Ahora el fútbol es mi religión», de Olmo Martínez, de Barcelona. El certamen, que cumple su quinta edición, busca difundir el laicismo y la libertad de conciencia, según la Asociación Laica de Rivas.

La Asociación Laica de Rivas editará un libro con los 19 relatos finalistas, que entregará a los participantes y a los asistentes a su cena anual, prevista para el 11 de diciembre. La entidad anima a seguir participando en futuras convocatorias de un certamen que este año abrió el plazo hasta el 31 de octubre.

El relato «La luz sin cerrojo», de Evelyn Megias Carrasco, de Badalona, ha ganado el V Certamen de Narrativa Breve «Conciencia Libre» que convoca la Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid, al que han concurrido 50 textos procedentes de distintas partes de España y del mundo.