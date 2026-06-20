Vuelve el certamen de relatos “Conciencia Libre” en Rivas este 2026

La Asociación Laica de Rivas abre hasta octubre un concurso literario sobre libertad de conciencia y pensamiento

La Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid ha convocado la quinta edición del certamen de relatos cortos “Conciencia Libre”, una iniciativa dirigida a personas de cualquier edad que quieran presentar textos relacionados con la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, la igualdad de trato o la separación entre las instituciones públicas y las confesiones religiosas. El plazo para participar permanecerá abierto hasta el 31 de octubre de 2026.

El concurso, organizado por la entidad laicista con la colaboración del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, busca promover la reflexión y el debate a través de la creación literaria. Los relatos ganadores formarán parte de una publicación que editarán conjuntamente la asociación y el consistorio.

Una temática centrada en los derechos y libertades

Las obras podrán ser relatos breves de ficción o basados en hechos reales, siempre que aborden cuestiones relacionadas con la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la igualdad ante la ley o la construcción del pensamiento sin adoctrinamientos. También tendrán cabida textos que reflexionen sobre la neutralidad del Estado respecto a las distintas creencias e ideologías.

Según las bases del certamen, la iniciativa pretende contribuir a la convivencia en sociedades diversas, donde conviven personas con diferentes creencias, culturas y formas de entender el mundo.

Dos categorías y premios económicos

La convocatoria establece dos categorías: una para participantes de hasta 16 años y otra para mayores de 17 años. Cada persona podrá presentar una única obra, que deberá ser original, inédita y no haber sido premiada anteriormente en otros concursos.

En cada categoría se concederán dos premios: un primer galardón dotado con 300 euros y un segundo premio de 200 euros. En el caso de los menores de edad, la cuantía será entregada a sus tutores legales.

El jurado valorará aspectos como la adecuación a la temática propuesta, la creatividad, la calidad literaria, el estilo narrativo y la originalidad de los trabajos presentados.

Cómo participar

Los relatos deberán estar escritos en castellano y no podrán superar los 4.500 caracteres sin espacios. Además, tendrán que enviarse en formato PDF mediante correo electrónico a la dirección habilitada por la organización.

Las bases también especifican que las obras que utilicen herramientas de inteligencia artificial para su elaboración quedarán excluidas automáticamente del concurso.

El plazo de admisión finalizará el 31 de octubre de 2026 a las 24.00 horas. Posteriormente, el jurado dispondrá de un máximo de quince días para emitir su fallo, que previsiblemente se conocerá a mediados de noviembre. La entrega de premios deberá celebrarse antes de finalizar el año.

Publicación de los relatos premiados

Además de la dotación económica, las obras seleccionadas serán publicadas por la Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid tanto en formato impreso como digital. La organización prevé recopilar los textos distinguidos en una edición conjunta que servirá para difundir las ideas y reflexiones planteadas por los participantes.

La quinta edición de “Conciencia Libre” consolida así una convocatoria que busca combinar creación literaria y reflexión social, ofreciendo un espacio para abordar cuestiones relacionadas con los derechos, las libertades y la convivencia desde la narrativa breve.