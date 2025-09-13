La Gran Gala de Circo llega al Auditorio Pilar Bardem

Rivas se llena hoy de la magia del circo.

El Auditorio Pilar Bardem de Rivas-Vaciamadrid acoge hoy a payasos, trapecistas, equilibristas y el elenco completo de profesionales y artistas del circo. Este sábado 13 de septiembre llega a la ciudad, a las 20:00 horas, la Gran Gala del Circo.

Este evento está incluido para los asistentes a la Convención Universal de Artes Circenses. Las entradas están ya a la venta en la plataforma Giglon.

Artistas y actuaciones destacadas en la Gran Gala del Circo

El espectáculo contará con actuaciones de reconocidos artistas nacionales e internacionales. Entre las actuaciones confirmadas se incluyen:

Báscula coreana y humor por Trocos Lucos

Barra rusa y acrobacias de Spinish Circo

Malabares a cargo de LPM

La organización describe el evento como «una oportunidad única para todos los públicos».

Impacto cultural en Rivas

Este gran evento de circo refuerza la oferta cultural de la ciudad y atrae visitantes. Los organizadores prometen «un espectáculo inolvidable» que destacará por su diversidad y calidad artística.

No te pierdas esta cita con el mejor circo en Rivas-Vaciamadrid. Adquiere tus entradas hoy mismo para no perdértelo.