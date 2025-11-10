La Feria del Vehículo Sostenible de Rivas cerró su edición 2025 con 147 coches vendidos

Un total de 147 coches nuevos y de ocasión se vendieron en la Feria del Vehículo Sostenible de Rivas que tuvo lugar el fin de semana del 10 al 12 de octubre, en el Recinto Ferial Miguel Ríos de Rivas Vaciamadrid.

Los datos proceden de las respuestas ofrecidas por los concesionarios participantes e incluyen tanto los coches vendidos durante los días de celebración del evento promocional como aquellas operaciones que se están cerrando en las jornadas posteriores.

Estos datos suponen un movimiento económico de alrededor de unos cuatro millones y medio de euros (4.465.272), teniendo en cuenta un precio medio de venta de vehículos nuevos y de ocasión de 30.376 euros. Esta cifra surge de los precios medios registrados en barómetros elaborados por coches.com y GANVAM (Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Automóviles). Se toman como referencia los datos de junio (Informe de coches nuevos) y julio de 2025 (vehículos de ocasión).

El 100% de las empresas participantes repetirá la experiencia comercial el próximo año.

Las cifras positivas se reflejan también en las opiniones de las empresas de venta de automóviles representadas en la Feria. De este modo, el 86% de los concesionarios participantes se considera satisfecho y muy satisfecho con la organización del evento, mientras que el 100% considera que la Feria del Vehículo Sostenible ha servido de plataforma para dar a conocer su oferta.

Todas las empresas adheridas a la iniciativa también aseguran que volverán a participar en futuras ediciones.

David París, presidente de ASEARCO: «En la edición 2025 de la Feria del Automóvil hemos regresado al Recinto Ferial Miguel Ríos, al potente escaparate que representa una explanada de 9.000 m2 ocupada por vehículos nuevos y de ocasión. También hemos vuelto a las cifras de ventas y de contactos comerciales que caracterizaron los mejores años de este evento promocional, antes de la pandemia. Estamos especialmente orgullosos de los resultados de 2025, obtenidos en una edición más concentrada. Mientras que en la etapa prepandemia se celebraba durante cuatro días, este año hemos alcanzado cifras similares en tan solo dos jornadas y media. Se logran, además, en un momento en el que los coches, cada vez más avanzados tecnológicamente y respetuosos con el medio ambiente, también suponen un mayor esfuerzo de compra. Los concesionarios participantes han sabido presentar su oferta con facilidades de adquisición e importantes descuentos. En definitiva, ha logrado una excelente respuesta del público y, por ello, creemos que el evento ha supuesto una buena ayuda para el sector de la automoción de nuestra comarca».

Una Feria para impulsar la nueva movilidad

En los 9.000 m2 del Recinto Ferial Miguel Ríos se dieron cita vehículos de bajas emisiones de todas las gamas, de las principales marcas del mercado y para todos los bolsillos. Procedían de 16 concesionarios del Sudeste de Madrid (principalmente de la localidad de Rivas). El evento se vio rodeado de oferta gastronómica galardonada y de actividades para toda la familia.

Las protagonistas de la Feria del Vehículo Sostenible han sido dieciséis empresas de primera línea del sector de la automoción: Espacio Momentum, Escarpa Motor, Caetano Reicomsa Nissan, BYD Gamboa, Omoda – Jaecoo Gamboa, Renault Autocarpe, Mobility Autocentro, Iluscar, Mosancar, Bellezacar, Grupo Rocal (Jota Rocal, Rocal Automoción y Mazda Autoriente), Cars y Dreu, Grupo Bafer-Hispanesa, Automotor Dursan.