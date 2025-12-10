Logo Zarabanda
Buscar

LA WEB

SECCIONES

CONTACTO

ZARABANDA Ediciones-Publicidad S.L

  • Plaza Valle del Nalón 9, Local 1 28523 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
  • +34 682 26 24 06
  • editorial@zarabanda.info
Facebook Instagram Twitter Youtube
Logo Zarabanda
¡COLABORA!
Logo Zarabanda
Buscar

LA WEB

SECCIONES

CONTACTO

ZARABANDA Ediciones-Publicidad S.L

  • Plaza Valle del Nalón 9, Local 1 28523 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
  • +34 682 26 24 06
  • editorial@zarabanda.info
Facebook Instagram Twitter Youtube
Logo Zarabanda
¡AHORA EN LA TV!
Buscar
Facebook Instagram Twitter Whatsapp Telegram Youtube
Logo Zarabanda
Buscar

LA WEB

SECCIONES

CONTACTO

ZARABANDA Ediciones-Publicidad S.L

  • Plaza Valle del Nalón 9, Local 1 28523 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
  • +34 682 26 24 06
  • editorial@zarabanda.info
Facebook Instagram Twitter Youtube
Logo Zarabanda

La fantasía zoológica de ‘El carnaval de los animales’ llega a Rivas con la Orquesta Athanor

La Orquesta Athanor está sentada y de pie en un escenario oscuro de Rivas, con cuerdas, metales y percusión. Los músicos están colocados por secciones, de cara a la cámara y mirando hacia arriba, listos para interpretar el Carnaval de los animales.

La obra de Camille Saint‑Saëns se presenta el 13 de diciembre.

La formación sinfónica ripense interpretará la célebre suite compuesta por Saint-Saëns en 1886, integrada por 14 piezas inspiradas en animales —desde el majestuoso león hasta el delicado cisne—, en una propuesta pensada para público infantil y adulto (sábado 13 de diciembre, 18:00 h, Centro Cultural Federico García Lorca, 8 €).

Bajo la dirección de Manuel Donoso, y con los pianistas Alejandro Campos Lobato y Eduardo Ortega Gil, Athanor combinará la experiencia auditiva con efectos visuales: en el escenario desfilarán personajes enmascarados con máscaras realizadas en cartón fallero por el escultor y joyero Antonio Valle, con el fin de representar cada animal de forma lúdica y evocadora.

Para clausurar con un aire festivo, el concierto concluirá con tres temas de The Beatles interpretados junto a dos vocalistas invitados, en una sección pensada para que los más jóvenes canten y participen activamente.

Según fuentes municipales, el público recomendado son niños y niñas de entre 6 y 16 años —aunque toda la familia está invitada— para disfrutar de esta celebración musical llena de humor, imaginación y comunidad.

La Orquesta Athanor está sentada y de pie en un escenario oscuro de Rivas, con cuerdas, metales y percusión. Los músicos están colocados por secciones, de cara a la cámara y mirando hacia arriba, listos para interpretar el Carnaval de los animales.

¡Difunde la noticia!
Banner Ayto Diciembre Navidad

Contenido relacionado