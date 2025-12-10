La fantasía zoológica de ‘El carnaval de los animales’ llega a Rivas con la Orquesta Athanor

La obra de Camille Saint‑Saëns se presenta el 13 de diciembre.

La formación sinfónica ripense interpretará la célebre suite compuesta por Saint-Saëns en 1886, integrada por 14 piezas inspiradas en animales —desde el majestuoso león hasta el delicado cisne—, en una propuesta pensada para público infantil y adulto (sábado 13 de diciembre, 18:00 h, Centro Cultural Federico García Lorca, 8 €).

Bajo la dirección de Manuel Donoso, y con los pianistas Alejandro Campos Lobato y Eduardo Ortega Gil, Athanor combinará la experiencia auditiva con efectos visuales: en el escenario desfilarán personajes enmascarados con máscaras realizadas en cartón fallero por el escultor y joyero Antonio Valle, con el fin de representar cada animal de forma lúdica y evocadora.

Para clausurar con un aire festivo, el concierto concluirá con tres temas de The Beatles interpretados junto a dos vocalistas invitados, en una sección pensada para que los más jóvenes canten y participen activamente.

Según fuentes municipales, el público recomendado son niños y niñas de entre 6 y 16 años —aunque toda la familia está invitada— para disfrutar de esta celebración musical llena de humor, imaginación y comunidad.