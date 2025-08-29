La Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid, entre los 15 mejores centros del mundo

La prestigiosa revista The Hollywood Reporter reconoce por séptimo año consecutivo la excelencia de la ECAM, con sede en Pozuelo de Alarcón.

La Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM) ha sido incluida, por séptimo año consecutivo, en la lista de los 15 mejores centros de formación en cine y audiovisual del mundo. El reconocimiento, otorgado por la revista estadounidense The Hollywood Reporter, se dio a conocer el 11 de agosto de 2025. El ranking se elabora a partir de la opinión de expertos, educadores y estudiantes, quienes valoran la calidad académica, la innovación y los logros profesionales de los egresados.

La Escuela de Cinematografía de la Comunidad de Madrid: un referente internacional

Ubicada en Pozuelo de Alarcón, la ECAM se ha consolidado como referente educativo a lo largo de sus más de 30 años de historia. Desde su fundación, ha formado a más de 4.500 estudiantes, muchos de los cuales hoy son figuras reconocidas dentro de la industria audiovisual.

Este centro es el único representante madrileño en el ranking internacional. Su modelo educativo se distingue por la formación práctica desde el primer curso. Cuenta con más de 200 rodajes al año en colaboración con profesionales en activo.

Formación orientada al empleo

Uno de los aspectos más destacados de la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid es su fuerte conexión con el mercado laboral.

Más del 70% de sus titulados encuentran trabajo en el sector.

Muchos alumnos comienzan a trabajar incluso antes de finalizar sus estudios.

Su catálogo incluye diplomaturas, posgrados y la Escuela de Oficios, con más de 30 programas de corta duración.

En 2025, la ECAM ha ampliado su oferta académica con dos nuevos másteres: Entertainment Marketing y Restauración y Preservación Fílmica. Esto responde a la demanda de perfiles especializados.

Innovación y compromiso cultural

Además de su labor docente, el centro impulsa la alfabetización audiovisual en jóvenes de Secundaria y Bachillerato a través de iniciativas como Órbita Cine y el Campamento Urbano. Este año también organizó, junto al Clúster Audiovisual de Madrid, la primera edición de FINDE. Este evento fue creado para acercar el cine independiente a la inversión privada dentro del marco del ECAM Forum.

Una escuela con sello madrileño

Con este nuevo reconocimiento, la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid se mantiene en la élite internacional. La presencia de la ECAM en un ranking internacional tan prestigioso refuerza su papel como motor cultural y profesional. Para los vecinos de Pozuelo de Alarcón, contar con una institución reconocida mundialmente supone también un orgullo local. Además, es un punto de encuentro para el talento emergente del cine español.