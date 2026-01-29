La eólica y la solar generaron por primera vez más electricidad que los combustibles fósiles en la UE durante 2025

En España alcanzaron un 42% de la generación eléctrica, según Ember.

Las energías eólica y solar generaron el año pasado más electricidad que los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) en la UE.

Así se desprende del décimo informe anual ‘European Electricity Review’, publicado este jueves por Ember, ‘think tank’ británico especializado en energía.

El informe ofrece un panorama completo del sistema eléctrico en Europa en 2025. El estudio analiza los datos de generación y demanda de electricidad del curso pasado en los 27 países de la UE y muestra los avances en la transición de los combustibles fósiles a la electricidad limpia.

En conjunto, las energías eólica y solar alcanzaron el año pasado un récord del 30% de la generación de electricidad en la UE, por delante de los combustibles fósiles, que representaron un 29%. En España, las energías eólica y solar juntas alcanzaron un 42% de la generación de electricidad.

«Este hito demuestra lo rápido que la UE está avanzando hacia un sistema energético respaldado por las energías eólica y solar», según la autora del informe, Beatrice Petrovich, quien añade: «En un contexto en el que la dependencia de los combustibles fósiles genera inestabilidad a nivel global, la importancia de la transición hacia la energía limpia es más evidente que nunca».

IMPULSO DE LA SOLAR

El hecho de que la eólica y la solar superaran a los combustibles fósiles en 2025 se debe en gran medida al fuerte impulso en la generación de la energía solar, que creció más de una quinta parte (20,1%) por cuarto año consecutivo, generando un récord del 13% de la electricidad de la UE, por encima tanto del carbón como de la energía hidroeléctrica.

Esta tendencia fue generalizada: todos los países de la UE registraron un aumento en la generación solar respecto al año anterior, en un contexto de fuerte expansión de la capacidad solar instalada en la región.

La energía solar representó más de una quinta parte de la generación eléctrica en Hungría (28%), Chipre (25%), Grecia (22%), España (22%) y Países Bajos (21%).

Además, las energías renovables proporcionaron casi la mitad de la electricidad de la UE (48%). Este avance se produjo a pesar de unas condiciones meteorológicas inusuales, que provocaron una caída de un 12% en la energía hidroeléctrica y de un 2% en la eólica, aunque favorecieron a la solar.

LA EÓLICA, SEGUNDA

La eólica se mantuvo como segunda fuente de electricidad más grande de la UE con un 17%, superando al gas.

El informe indica que los signos de un cambio estructural son «claros» en toda la UE, ya que las energías eólica y solar generaron más electricidad que todas las fuentes fósiles en 14 de los 27 países de la UE en 2025.

Este cambio se refleja también en la evolución de los últimos cinco años, durante los cuales estas fuentes han experimentado un crecimiento masivo en la UE (de un 20% en 2020 a un 30% en 2025), mientras que los combustibles fósiles cayeron de un 37% a un 29% en ese mismo periodo y la hidroeléctrica y la nuclear se mantuvieron estables o descendieron ligeramente.

DECLIVE DEL GAS

Por otro lado, la generación de electricidad a gas aumentó un 8% en la UE en 2025, principalmente debido a la reducción de la producción hidroeléctrica. Sin embargo, esa fuente sigue en un declive de largo plazo en la UE y el año pasado siguió un 18% por debajo de su máximo más reciente en 2019.

En España, la generación de electricidad a gas aumentó un 19%, manteniéndose un 28% más abajo de su pico en 2022. Esto se debió en parte al mayor uso de centrales de gas para servicios de red, que se espera que sea temporal. Otro factor que contribuyó a la subida de la generación a gas fue una menor generación hidroeléctrica.

El informe subraya que este aumento del uso de gas tras el apagón que sufrió la península ibérica el pasado 28 de abril se prevé que sea temporal.

«Se espera que el aumento en el uso de gas en España para servicios de red sea temporal; los cambios normativos esperados desde hace tiempo, aprobados en junio de 2025, permitirán que las energías renovables gestionen el control de voltaje a partir de enero de 2026. Las alternativas limpias pueden limitar el uso de centrales de gas para servicios de red», apunta Wilmar Suárez, analista de Energía en Ember.

“GAS CARO E IMPORTADO”

El aumento del gas elevó la factura de importación de gas del sector eléctrico de la UE hasta los 32.000 millones de euros en 2025, un 16% más que el año anterior. Se trata del primer aumento de los costes de importación de gas para la generación eléctrica desde la crisis energética de 2022, con Italia y Alemania como países que asumieron el mayor gasto.

Además, las horas con mayor uso de gas provocaron picos en los precios de la electricidad, con un aumento medio de un 11% en esos periodos respecto a 2024.

«La próxima prioridad de la UE debería ser reducir seriamente la dependencia del gas caro e importado”, indica Petrovich, antes de agregar: «El gas no solo hace a la UE más vulnerable a chantajes energéticos, sino que también encarece los precios».

DESPLIEGUE DE BATERÍAS

Por otra parte, casi la mitad de las baterías a escala de red de la UE siguen concentradas en Italia y Alemania, aunque se iniciaron obras o se anunciaron proyectos en la mayoría de los países comunitarios.

En España, si bien la capacidad de baterías actual es baja en relación con la capacidad instalada de energía eólica y solar, la cartera de proyectos alcanzó niveles récord en 2025.

“Existe una oportunidad enorme para las baterías en España. Como uno de los principales productores de energía solar de Europa, los proyectos de baterías permitirían a España utilizar esa generación renovable en las horas de mayor consumo de gas para reducir aún más los precios de la electricidad”, recalca Suárez.

Ismael Morales, responsable de Políticas Climáticas de Fundación Renovables, subraya que «España se ha consolidado como uno de los líderes europeos gracias a la apuesta decidida en los últimos años por la energía renovable y la solar en particular».

«Tanto es así, que ahora generamos más de lo que consumimos. Por tanto, el reto actual de España viene por maximizar el consumo de toda la nueva generación renovable y ser capaces de almacenarla para darle la virtud de que, además de limpia, sea gestionable y poder seguir eliminando la influencia del gas», apostilla.