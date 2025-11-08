La Comunidad de Madrid presupuesta 34 millones de inversiones en Rivas en 2026

Los siete proyectos son iniciativas proyectadas en años anteriores.

La Comunidad de Madrid ha publicado su proyecto de presupuesto para la Comunidad de Madrid para el año próximo. Para la ciudad de Rivas, incluye 7 proyectos que suman 34,3 millones de euros.

El 4° centro de salud

La mayor inversión prevista es el cuarto centro de salud, en el barrio de La Luna. El expediente de este centro fue iniciado en el año 2022, aunque sufrió diversos retrasos. El colectivo ciudadano Rivas por la Sanidad Pública ha denunciado estos retrasos en diversas movilizaciones. También el gobierno local protagonizó un encierro en abril de 2022. Este cuarto centro de salud, cuya parcela fue cedida por el Pleno Municipal en mayo de 2018, fue acordado entre el gobierno local y el autonómica en 2019.

La inversión prevista para este año es de 15 millones de euros.

La siguiente inversión, por cuantía, son las 136 viviendas en La Fortuna, con un presupuesto de 11.3 millones de euros. El proyecto de estas viviendas comenzó en 2009 y fue posteriormente anunciado en 2021. En marzo de 2024, la Comunidad de Madrid firmó un convenio para que algunas viviendas de las 136 que se van a construir de alquiler social sean reservadas a ripenses.

Por 3.8 millones de euros cada centro educativo, la Comunidad de Madrid prevé también construir el próximo Instituto de Educación Secundaria y ampliar el CEIP Hispanidad (llamado Mercedes Vera por la comunidad educativa). El IES será el 5° de la ciudad. En una votación organizada por el Ayuntamiento de Rivas, se eligió el nombre de Margarita Salas. Sin embargo, la denominación oficial de los centros educativos es formalmente competencia de la Consejería de Educación.

La ampliación del colegio, prevista en 2019, busca culminar el centro educativo Hispanidad / Mercedes Vera, que empezó en su primer año en barracones del CEIP Dulce Chacón.