La Comunidad de Madrid lanza un nuevo Plan Renove de Electrodomésticos

Las subvenciones, disponibles hasta el 17 de marzo, permitirán reducir el consumo energético equivalente al de 3.000 familias.

La Comunidad de Madrid ha abierto hoy una nueva convocatoria del Plan Renove de Electrodomésticos, dotada con más de 2 millones de euros, destinada a sustituir aparatos antiguos por modelos más eficientes, según detalla la nota de prensa oficial . Las ayudas cubrirán la compra de frigoríficos de clase A, B y C; lavadoras de clase A; lavavajillas A y B; y placas de inducción total.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, presentó la iniciativa en un comercio adherido ubicado en Puente de Vallecas. Recordó la gran acogida de la anterior convocatoria, celebrada en 2020, “en la que se sustituyeron 14.982 electrodomésticos y que contó con una inversión de 1,8 millones” .

Las solicitudes podrán presentarse desde hoy hasta el 17 de marzo —o hasta que se agoten los fondos— a través de la sede electrónica de la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid (FENERCOM). Tras completar el formulario, la entidad emitirá un bono energético “personal e intransferible con el descuento a canjear en un comercio adherido a esta iniciativa” .

Novillo subrayó la doble finalidad del programa, “con la que el ciudadano puede ver reducida su factura energética a la vez que contribuye a la conservación del medioambiente, con un menor consumo de agua y mayor eficiencia energética” .

El Gobierno regional prevé subvencionar más de 15.000 unidades, lo que permitirá un ahorro anual de 1,039 GWh, equivalente al consumo medio de 3.000 familias .

Los requisitos para acceder a las ayudas incluyen que la vivienda esté ubicada en un municipio madrileño y que el electrodoméstico antiguo se entregue a un gestor autorizado. Las cuantías oscilan entre los 300 euros para frigoríficos de clase A y los 100 euros para aquellos de clase C. Las lavadoras y placas de inducción podrán recibir hasta 125 euros, mientras que los lavavajillas de clase A y B contarán con ayudas de 200 y 100 euros, respectivamente .