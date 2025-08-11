La Comunidad de Madrid hace un llamamiento urgente para donar sangre y aumentar las reservas

Actualmente están en situación de alerta roja los grupos 0+, 0-, A+ y A- y se prevé un déficit de plaquetas

La Comunidad de Madrid hace un llamamiento urgente a la población para que acuda a hacer una donación de sangre. Así, podrán contar con las reservas suficientes para hacer frente a las necesidades sanitarias en la región durante la segunda quincena de este mes. Esto es especialmente importante ante la proximidad del puente festivo del próximo 15 de agosto. En concreto, se encuentran en situación de alerta roja los grupos 0+, 0-, A+ y A-. Además, se prevé déficit de plaquetas.

Las donaciones de sangre bajan de forma importante, entre el 30% y el 40%, en verano. En esta época, la media de entregas es de 550 diarias, cuando lo aconsejable es alcanzar en torno a las 900. El stock de hoy llega a 3.000 bolsas, muy por debajo del nivel óptimo, fijado en 5.000.

El Centro de Transfusión regional solicita la colaboración ciudadana para conseguir un nivel de donación de sangre suficiente. Recuerda que los beneficiarios de este recurso son pacientes que acuden a urgencias hospitalarias, se someten a operaciones quirúrgicas o requieren transfusiones como parte de sus tratamientos. Estos requerimientos no pueden suplirse con ninguna otra terapia, ya que la sangre no se puede fabricar. También, sus componentes tienen una vida útil limitada.

Dónde hacer una donación de sangre que salva vida

Por ejemplo, un trasplante de hígado precisa entre 30 y 200 entregas. Llega hasta 250 en el caso de las enfermedades graves. En la región, hasta 38.000 unidades de este tejido pueden ser pedidas cada año para operaciones. Este tejido está formado por una parte líquida, el plasma, y otra sólida, que incluye distintos tipos de células.

Para donar, los madrileños tienen a su disposición 30 hospitales y las unidades móviles de la Comunidad de Madrid y Cruz Roja. Además, cuentan con dos puntos más en la capital: el Centro de Transfusión, en el barrio de Valdebernardo, y la sala de Cruz Roja ubicada en la calle Juan Montalvo 3. Los horarios y direcciones pueden consultarse en la web específica habilitada por la Comunidad de Madrid, con toda la información para hacer una donación de sangre.