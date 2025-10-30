Logo Zarabanda
La Comunidad de Madrid destina 21,7 millones a ayudas al alquiler para jóvenes, mayores y familias vulnerables

Un edificio con muchas ventanas, ideal para quienes buscan espacios luminosos y se plantean ayudas al alquiler.

El plazo para solicitarlas se abrirá el 4 de noviembre y cubrirán hasta el 50% del alquiler mensual durante un año.

La Comunidad de Madrid abrirá el próximo 4 de noviembre el plazo para solicitar las ayudas al alquiler dirigidas a jóvenes menores de 35 años, mayores de 65 y familias en situación de vulnerabilidad. El Gobierno regional ha aprobado una inversión de 21,7 millones de euros para la convocatoria de 2025, que permanecerá abierta hasta el 15 de diciembre.

Las subvenciones cubrirán hasta el 50% de la renta mensual durante un año, con un máximo de entre 600 y 900 euros para viviendas completas y de 300 a 450 euros en el caso de habitaciones en pisos compartidos.

Podrán optar a estas ayudas los residentes en 55 municipios madrileños, tras la ampliación aprobada en 2024 para incluir más localidades. Además de los jóvenes y los mayores de 65 años, se contemplan colectivos como familias numerosas o monoparentales, personas con discapacidad y víctimas del terrorismo.

El Ejecutivo regional calcula que más de 7.000 madrileños se beneficiarán de estas ayudas, financiadas con fondos del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025. Las bases de la convocatoria estarán disponibles en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) y en la sede electrónica regional: https://sede.comunidad.madrid/ayudas-becas-subvenciones/ayudas-alquiler-vivienda-jovenes.

