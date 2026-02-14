La Comunidad acelera las obras del intercambiador de Conde de Casal

La construcción industrializada recorta meses los plazos y reduce afecciones en una infraestructura clave para los vecinos del sureste.

Las obras del futuro intercambiador de Conde de Casal, en la ciudad de Madrid, avanzarán a mayor ritmo gracias a la incorporación de técnicas de construcción industrializada. La medida, anunciada este lunes por la , permitirá acortar en más de siete meses los plazos previstos y reducir el impacto de los trabajos en una zona con alta densidad de tráfico y actividad comercial. La infraestructura, en marcha desde febrero de 2025, está llamada a convertirse en un nodo clave para la movilidad diaria de los municipios del sureste, entre ellos Rivas-Vaciamadrid.

Un cambio técnico para ganar tiempo y reducir molestias

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, , ha visitado la evolución de los trabajos y ha explicado que el nuevo planteamiento constructivo supone una modificación relevante respecto al diseño inicial. El uso de elementos industrializados permitirá ejecutar parte del edificio de forma simultánea a las actuaciones bajo rasante, algo que no estaba previsto en el proyecto original.

Hasta el momento, las obras subterráneas —ligadas en parte a la ampliación de la Línea 11 de Metro— se encuentran ejecutadas en más de un 30%. En los próximos meses, según la planificación actual, estas tareas convivirán con la edificación del intercambiador, lo que acortará notablemente el calendario global.

Un intercambiador estratégico para el sureste madrileño

El futuro intercambiador de Conde de Casal está diseñado para atender a 65.000 usuarios diarios y contará con 13 dársenas de autobuses urbanos e interurbanos, además de conexión con dos líneas de Metro. Para los vecinos de municipios como Rivas-Vaciamadrid, el equipamiento supondrá una mejora directa en los desplazamientos hacia la capital y el resto de la Comunidad de Madrid, al concentrar en un único punto varias opciones de transporte público.

La infraestructura tendrá una superficie aproximada de 3.400 metros cuadrados, será 100% accesible y estará operativa, según las previsiones oficiales, durante el primer semestre de 2027. La inversión total asciende a 40 millones de euros, parte de ellos cofinanciados con fondos europeos FEDER.

Más espacio para bicicletas y apuesta por la sostenibilidad

Uno de los efectos prácticos del rediseño es el aumento del aparcamiento para bicicletas. El número de plazas pasará de 250 a 326, un incremento cercano al 30%, con el objetivo de facilitar la intermodalidad y los desplazamientos sostenibles hacia el intercambiador.

El edificio incorporará además diversas soluciones de eficiencia energética: uso de energía geotérmica, termoactivación de la cimentación vinculada a la nueva estación de Metro, sistemas de aerotermia y paneles solares en cubierta. Todo ello permitirá alcanzar una certificación ambiental BREEAM excelente, con un consumo energético cercano a cero.

El séptimo intercambiador de la región

Conde de Casal será el séptimo gran intercambiador de transportes de la región, sumándose a los ya existentes de Plaza de Castilla, Príncipe Pío, Moncloa, Avenida de América, Plaza Elíptica y Valdebebas. Estas infraestructuras canalizan cada año millones de desplazamientos y son una pieza clave del sistema coordinado por el .

Durante el desarrollo de las obras, el Consorcio mantiene un seguimiento específico del proyecto y un plan de movilidad para garantizar el funcionamiento del transporte público y minimizar las afecciones al tráfico en el entorno del intercambiador de Conde de Casal, uno de los accesos más transitados a la capital desde el sureste.