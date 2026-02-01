La Comisión Europea investiga a X por las imágenes sexuales de Grok

A principios de año saltó el escándalo del uso de la IA de Grok para «desnudar» a mujeres en X,

La Comisión Europea ha iniciado una nueva investigación formal contra la red social X en virtud del Reglamento de Servicios Digitales por la difusión de contenidos ilícitos en la UE como imágenes sexualmente explícitas manipuladas por parte de Grok, que es la IA de X.

En un comunicado, la Comisión detalló que la investigación valorará si la empresa ha evaluado y mitigado adecuadamente los riesgos asociados al despliegue en la UE de Grok. Esto incluye los riesgos relacionados con la difusión de imágenes sexualmente explícitas manipuladas, incluidos los contenidos que puedan constituir material de abuso sexual de menores.

Según la Comisión, “estos riesgos parecen haberse materializado, lo que expone a los ciudadanos de la UE a graves perjuicios”. En vista de ello, la Comisión seguirá investigando si X cumple sus obligaciones en virtud del Reglamento de Servicios Digitales.

La vicepresidenta ejecutiva para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia de la Comisión, Henna Virkkunen, afirmó que “los ‘deepfakes’ sexuales de mujeres y niños son una forma violenta e inaceptable de degradación” y con esta investigación determinarán si X ha cumplido sus obligaciones legales en virtud del Reglamento de Servicios Digitales “o si ha considerado los derechos de los ciudadanos europeos, incluidos los de las mujeres y los niños, como daños colaterales de su servicio”.