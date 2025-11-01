OPINIÓN

La batalla en silencio

Artículo de Álvaro Villanueva para la revista Zarabanda de octubre de 2025.

Cuántos nos creemos los unos en el campo de la salud mental. Los otros, esos son los que tienen problemas. Los que sufren depresión, autodesprecio, problemas de ira, de autocontrol, ansiedad, estrés crónico, ellos, ellos los que por desgracia acaban en suicidio, los que eran «débiles», los que no supieron enfrentarse con la vida. Cuando sepamos que solo existimos los otros, que aquella voz a nuestro hijo no estuvo bien, que esos dolores de cabeza y las manos agarrotadas no significan el resultado de un trabajo bien hecho, entonces y solo entonces, digo, entenderemos la trascendencia de la salud mental para todos.

La sociedad, más bien la dinámica social y económica, en que nos movemos no ayuda en absoluto. Trabajo, trabajo, trabajo más, más eficiente y rentable y nada más. El cumpleaños, el aniversario, la celebración familiar, la salida con amigos, fuera, fuera, el trabajo vale más. Es un ejercicio de autodestrucción constante en que la búsqueda de ayuda es fundamental y, sobre todo, a tiempo. Cuanto antes, mejor. Dejemos ya, a quien les queden, esos prejuicios sobre los psicólogos y terapeutas. Hay quien me dirá egocéntrico, pero nada puede superar la salud y el bienestar de uno mismo. No es egocentrismo, es la vida que se nos escapa entre los dedos. Dios mío, creo que no habrá tantos creyentes como para que la mayoría de la población crea en un epílogo, una prórroga de estos años, los que vivimos digo. Una tarde de sofá y tele, de cañas y chistes, de meditación o lectura, de «mirar» cada cosa, vivirla, ¡vivir! como si mañana viniese la muerte vestida de luto y pudiésemos decirle que mañana teníamos una fiesta, que habríamos vivido un día más, tal como hoy y habríamos sido felices. Y aceptarla, y decir yo he vivido, como Unamuno dice “yo soy yo”.

Es el momento de invertir, reflexionar, actuar sobre el problema de nuestro siglo. El conflicto de toda la humanidad contra sí misma. La mayor guerra civil de la Historia.

Lo digo yo, que escribo esto montado en el tren de regreso a casa.