La Asociación Laica de Rivas denuncia las inmatriculaciones de la Iglesia en Rivas

Junto a RECUPERANDO, presentan hoy una guía para la defensa del patrimonio local y una obra de teatro reivindicativa.

La Asociación Laica de Rivas y la coordinadora estatal RECUPERANDO organizan hoy un doble acto en la Casa de Asociaciones de Rivas Vaciamadrid. Para ellos, el objetivo compartido es visibilizar las inmatriculaciones de la Iglesia en Rivas y promover la defensa del patrimonio común. El primer evento comenzará a las 18:00 horas con entrada gratuita.

Inmatriculaciones de la Iglesia en Rivas: quién, cuándo, dónde y por qué

Durante la jornada se presentará la Guía de Acciones Locales para la Defensa y Recuperación del Patrimonio, elaborada por RECUPERANDO. Según la entidad, la importancia de la guía reside en que la acción local se convierte en una herramienta fundamental para la defensa del interés común y la memoria histórica.

La coordinadora recuerda que “las inmatriculaciones de la Iglesia en España han supuesto la inscripción a su nombre de más de 100.000 bienes con el único aval de una declaración eclesiástica”. La guía propone pasos prácticos para que Ayuntamientos, Concejos y colectivos ciudadanos adapten estrategias a su realidad local.

Por tanto, recordamos los elementos destacados de la jornada:

Presentación de la guía a las 18:00 h. Obra teatral “Oh, my God” a las 19:00 h.

Una obra de teatro en Rivas que nos recuerda con humor las inmatriculaciones de la Iglesia en Córdoba

A continuación, la compañía AMICO Teatro representará Oh, my God, una obra que, “con humor y respeto a la creencia religiosa, denuncia los bienes que la Iglesia católica registró a su nombre”, explican. Esta pieza refleja situaciones como la inscripción de la Mezquita de Córdoba y otros bienes patrimoniales.

En resumen, la cita de este 18 de septiembre busca informar y movilizar a la ciudadanía de Rivas. Con esta combinación de guía y teatro, la Asociación Laica de Rivas y RECUPERANDO pretenden reforzar la defensa del patrimonio público y la memoria histórica.