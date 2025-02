La Agencia Tributaria no te ha enviado un SMS sobre anomalías en tu historial fiscal

Cuidado con este timo sobre el que alertan desde Maldita.es

Usuarios están recibiendo SMS que aparentan ser de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) alertando sobre supuestas anomalías en el historial fiscal, pero se trata de un timo. La propia AEAT ha advertido en varias ocasiones sobre el smishing, una técnica que busca robar datos personales mediante la suplantación de identidad por SMS.

El mensaje de texto indica: “AEAT: Anomalía en su historial fiscal. Para evitar posibles sanciones graves, envíe la documentación urgente desde aquí: https://aeat-consumer[.]com”. Este enlace redirige a una página fraudulenta que simula ser la web de la Agencia Tributaria. En ella, solicita datos personales como el DNI, su fecha de caducidad, el certificado digital o acceso mediante cl@ve.

Los timadores utilizan elementos visuales como el escudo de España, el logotipo de la AEAT y tipografías similares para dar credibilidad al fraude. Sin embargo, la URL oficial de la Agencia Tributaria es https://sede.agenciatributaria.gob.es/ y no coincide con la del mensaje.

La Agencia Tributaria suele dar recomendaciones para que no caigas en los intentos de criminales de suplantarles para colarte un timo

En su web oficial, la Agencia Tributaria advierte sobre estos fraudes o timos y recomienda no atender estos mensajes, ya que son intentos de suplantación de su imagen. Además, la AEAT cuenta con un apartado para registrar casos de suplantación y un buzón para denunciar estos intentos de phishing o smishing.

Para evitar ser víctima de este tipo de timos, es importante revisar la dirección de la web antes de hacer clic en cualquier enlace. Si la URL no pertenece a la empresa (en este caso a la Agencia Tributaria) o contiene caracteres extraños junto al nombre, no introduzcas tus datos. No descargues aplicaciones no verificadas y activa la protección contra spam en tu móvil. Además, es recomendable consultar con fuentes oficiales como el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) antes de proporcionar información personal.

Si ya has sido víctima de este timo y facilitaste tus datos, realiza egosurfing (una práctica que consiste en buscarnos a nosotros mismos en internet) para comprobar que no se está haciendo un uso indebido de ellos. Si diste información bancaria o credenciales de acceso a la banca online, contacta con tu entidad cuanto antes. Recopila evidencias del fraude y denuncia ante la Policía Nacional o la Guardia Civil.

¿Te ha llegado un bulo o timos como este que suplanta a la Agencia Tributaria? Verifica en el WhatsApp de Maldita.es en el +34 644229319