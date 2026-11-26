Kupid gana el primer concurso de rap por la sanidad pública

Siete finalistas subieron al escenario el sábado en un certamen organizado por la plataforma Rivas con la Sanidad Pública

El jurado del primer concurso de rap por la sanidad pública de Rivas eligió a Kupid y su tema «Dosis de conciencia» entre siete finalistas. La plataforma Rivas con la Sanidad Pública celebró la final el sábado con la colaboración de GRMY Store, Gira por Rivas y el Ayuntamiento.

La Plataforma Rivas con la Sanidad Pública resolvió el sábado su primer certamen de rap, dirigido a jóvenes de la Comunidad de Madrid y convocado para defender la sanidad pública. Al escenario subieron siete finalistas, con el acompañamiento de un grupo de profesores de la educación pública, y el jurado lo tuvo difícil, según la propia organización.

El ganador fue Kupid, con el tema Dosis de conciencia. Los otros seis finalistas, por orden de actuación, fueron Galy (La misma suerte), Daza&Pol (De todos), NCX (Unos más del cosmos), Chinanevada (Locura), EelaasDM (Resiliencia) y Serna (Suena el busca).

La organización agradeció la cesión del espacio al Ayuntamiento, la aportación de los premios de GRMY Store y el trabajo técnico de Gira por Rivas. La convocatoria y la final ya se anunciaron en la concentración del 16 de noviembre, y la plataforma forma parte del movimiento que reclama en Rivas mejoras para la sanidad pública.

El jurado del primer concurso de rap por la sanidad pública de Rivas eligió a Kupid y su tema «Dosis de conciencia» entre siete finalistas. La plataforma Rivas con la Sanidad Pública celebró la final el sábado con la colaboración de GRMY Store, Gira por Rivas y el Ayuntamiento.