Concentración por la sanidad el 16 y final del rap el 21

La Plataforma Rivas con la Sanidad Pública ha convocado una concentración para el lunes 16 de noviembre, a las 19.00, ante el Centro de Salud Santa Mónica (Avda. Acacias, 120), y cerrará el sábado 21 con la final de su primer concurso de rap. Las dos citas reclaman un cuarto centro de salud con especialidades, urgencias y pruebas diagnósticas.

La convocatoria llega dos semanas después de que la plataforma denunciara que la espera para operarse de traumatología en el Hospital del Sureste alcanza los 216 días. Ya contamos entonces que la plataforma sostiene que las demoras oficiales de septiembre ocultan esperas mayores, y que por eso reclama el cuarto centro sanitario de la ciudad.

Qué se pide el lunes

El cartel de la convocatoria lo resume en una línea: «4º centro de salud con especialidades, urgencias y pruebas diagnósticas». El acto será a las 19.00 en la puerta del Santa Mónica, uno de los tres centros de salud del municipio junto a La Paz y el Primero de Mayo, y bajo el lema «Ven a defender la Sanidad pública». La plataforma pide a los vecinos que acudan con las camisetas de las movilizaciones anteriores.

No es la única cita que la plataforma tiene este mes en la agenda. El sábado 21 por la tarde trasladará la reivindicación a la Casa de la Juventud con el primer concurso de rap que organiza, una iniciativa pensada para llevar el debate sanitario a un público que no suele acudir a las concentraciones.

El cuarto centro, en La Luna

El cuarto centro de salud que reclama la plataforma es el del barrio de La Luna. La Comunidad de Madrid adjudicó sus obras el pasado mes de julio por 16,1 millones de euros y una previsión de 17.200 vecinos atendidos, según la nota con la que el Gobierno regional anunció la operación. Los Presupuestos regionales de 2027 reservan 12 millones de euros a esa infraestructura, una de las dos partidas que concentran el 93 % de la inversión autonómica prevista en Rivas, como detallamos este mes.

La exigencia de que el centro incluya especialidades y urgencias no es nueva. El Pleno del Ayuntamiento la reclamó en 2025 en una moción registrada por la propia plataforma y apoyada por IU-MM-VQ y el PSOE, después de que la recogida de firmas ciudadana sumara 20.042 apoyos, el 24 % de la población mayor de 16 años, según el acuerdo plenario. Entonces el PP abandonó el salón de plenos durante el debate.

Rap por la sanidad el sábado 21

La final del concurso será el sábado 21 de noviembre, a las 19.00, en la Casa de la Juventud (Avda. Parque de Asturias, s/n). Actuarán los finalistas, se entregarán los premios —entre ellos el del público— y habrá una rifa de regalos de GRMY entre los asistentes. Organiza la plataforma y colaboran el Ayuntamiento de Rivas, GRMY Store y GX.

El certamen echó a andar este mes: la inscripción se abrió en noviembre con la idea de que las letras hablaran de la sanidad pública y de la juventud que la usa. El cartel anuncia la cita como la primera de estas características en el municipio.

Cartel de la final del concurso de rap, el sábado 21-N en la Casa de la Juventud. / Plataforma Rivas con la Sanidad Pública

La Plataforma Rivas con la Sanidad Pública ha convocado una concentración para el lunes 16 de noviembre, a las 19.00, ante el Centro de Salud Santa Mónica (Avda. Acacias, 120), y cerrará el sábado 21 con la final de su primer concurso de rap. Las dos citas reclaman un cuarto centro de salud con especialidades, urgencias y pruebas diagnósticas.