OPINIÓN

La necesidad de un Senado de Progreso

Articulo de opinión de Pedro Díez y Nino Olmeda.

Después de tantos años de considerar el Senado como una cámara marginal del sistema democrático español, de pronto ha cobrado un interés inusitado en esta campaña electoral que en estos días termina.

Un grupo de personas que seguían la actualidad política, se dieron cuenta, hace ya muchos meses, de que el Senado tendría una importancia vital en el mantenimiento y profundización de la democracia. No eran muchos al principio, pero poco a poco fueron sumando cada vez a más personas preocupadas ante la posibilidad de que esta cámara fuese no sólo controlada por las fuerzas políticas derechistas, sino que pudiesen alcanzar la cifra mágica de tres quintas partes. De modo que decidieron autoorganizarse de la forma en que hoy día se hacen estas cosas: por WhatsApp.

Comenzaron creando un chat con el nombre de “Senadoras y senadores por la democracia” al que fueron incorporándose personas de toda España. Muchas veteranas del mundo sindical y personas de la izquierda, afiliadas o no a partidos políticos, y jóvenes, algunos que acababan de alcanzar la edad de votar. Redactaron un manifiesto, cuyo borrador fue corregido y finalizado entre los trescientos participantes en el chat. En él se instaba a los partidos progresistas a ponerse de acuerdo en las candidaturas al Senado, de modo que la competencia legítima entre ellos no favoreciese el objetivo de la derecha de pasar a controlar, a través de los tres quintos de los senadores, el único árbitro final de la legislación: el Tribunal Constitucional.

A lo largo de semanas fueron firmando el manifiesto miles de personas. Muchas no estaban integradas en ningún partido, pero todas coincidían en la necesidad de que la izquierda, ante el peligro enorme para las libertades y derechos conquistados desde la Transición, se presentase coaligada, al menos para el Senado. Así cada opción política podría desarrollar su propia campaña, sobre su programa electoral para el Congreso de los Diputados, pero se haría una campaña y un programa común para el Senado.

En todas las comunidades autónomas, en la mayoría de las ciudades y pueblos, los firmantes hablaron con los dirigentes políticos progresistas y se les convenció.

Algunos lo dijimos con claridad: ¡no había otra! O se iba en una sola candidatura pactada al Senado o el sistema electoral para este órgano, que es mayoritario y prima al primero en votos en cada circunscripción provincial, podría otorgar una gran mayoría al PP y a Vox.

Así, justo sobre la campana, el PSOE y Frente Amplio (IU, Más Madrid, Sumar, Compromís, Chunta Aragonesista, Batzarre), presentaron candidaturas al Senado en 45 circunscripciones provinciales, incluyendo Ceuta y Melilla, quedando Cataluña, Baleares y Canarias con diferentes fórmulas pactadas. La denominación de la candidatura es Senado de Progreso. A partir de su publicación en el BOE, la plataforma que inició el proceso se ha incorporado a la campaña con actos de presentación en las principales ciudades españolas. Hasta aquí, la descripción de un proyecto convertido en realidad.

Ahora es el momento de transmitir las ideas y los sentimientos de quienes escribimos este artículo.

La idea principal, para nosotros, no es solamente frenar el intento de la derecha ya descocada y ultramontana, que asegura que, si puede, va a derogar buena parte de las leyes que, con tanta lentitud, se han ido aprobando a lo largo de los años, como el derecho al aborto o la ley de muerte digna. Es, ante todo, un instrumento que debe cumplir con el mandato constitucional que afecta a las Cortes Generales, de representar al pueblo español. Creemos que debe ayudar en la profundización de la democracia y no en su obstaculización.

El Senado será clave en el nombramiento de cuatro de los doce magistrados del Tribunal Constitucional, el auténtico árbitro final de las leyes, y diez de los veinte del Consejo General del Poder Judicial, que ya sabemos cómo se las gasta. Además, nombrará al Defensor del Pueblo. Fijémonos en lo que ha hecho la señora Teresa Jiménez Becerril, exdiputada del PP, nada más quedar como responsable en funciones, tras la terminación del mandato de Ángel Gabilondo: eliminar la sección dedicada a la mujer y la de inmigración.

Por eso no podemos jugárnosla con el Senado y por eso la izquierda ha tenido que encontrarse y constituir esta candidatura de Senado de Progreso. Es cierto que no abarca a la totalidad de los partidos, a nuestro pesar, porque se ha intentado incorporar a otros de nivel nacional y de Andalucía, pero respetamos su decisión, aunque no la compartamos y esperamos que, en el último momento, retiren candidaturas al Senado que solo van a servir, lamentablemente, para ir a la papelera e indirectamente favorecer quizás a las derechas sin pretenderlo.

La suerte está echada y, por primera vez, una plataforma de ciudadanas y ciudadanos ha conseguido que los partidos progresistas se unan para una tarea común de defensa y profundización de la democracia en el Senado. ¡Nos vemos en las urnas!

Autores

Nino Olmeda es un periodista premiado por la APM y la ONCE por su trabajo en favor de las personas con discapacidad. Pedro Díez fue presidente de la Asamblea de Madrid y alcalde de Arganda del Rey. Ambos son vecinos de Rivas-Vaciamadrid y miembros de la Plataforma de apoyo a Senado de Progreso.