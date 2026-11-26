El deporte inclusivo da un paso de gigante en Rivas: nace la alianza entre Aspadir y el CD Ciudad de Rivas

La unión entre ambas entidades permitirá que personas con discapacidad intelectual y física practiquen atletismo adaptado con entrenadores especializados en tres instalaciones de la localidad.

La oferta deportiva de Rivas continúa ampliándose con una iniciativa marcada por el compromiso social y la integración. El Club Deportivo Ciudad de Rivas y la asociación Aspadir han sellado un acuerdo de colaboración destinado a fomentar el atletismo adaptado, abriendo las puertas de este deporte a personas con discapacidad intelectual y física del municipio.

Un programa integral adaptado a cada atleta

El proyecto surge con una premisa clara: garantizar el acceso a una práctica deportiva de calidad donde la inclusión sea el eje central. Lejos de limitarse a una única modalidad, el programa está diseñado para que los participantes puedan descubrir y experimentar toda la riqueza del atletismo. De este modo, las sesiones abarcarán desde las carreras de velocidad o resistencia hasta las distintas modalidades de saltos y lanzamientos, permitiendo que cada deportista encuentre su espacio y desarrolle sus habilidades motrices de manera integral.

Metodología personalizada y equipo profesional

Para asegurar el éxito y el bienestar de los participantes, la metodología de entrenamiento se basa en la personalización absoluta. Un equipo de profesionales con amplia trayectoria en el sector deportivo se encargará de adaptar cada ejercicio a las capacidades, ritmos y necesidades individuales de los atletas. El objetivo no es solo mejorar la condición física, sino también potenciar la autoestima, el compañerismo y la autonomía personal a través de los valores propios del atletismo.

La actividad se desarrollará de forma regular todos los viernes en horario de tarde, concretamente de 15:30 a 18:00 horas. Para facilitar la accesibilidad y el aprovechamiento de los recursos locales, los entrenamientos se distribuirán en tres enclaves estratégicos de la ciudad. Por un lado, las sesiones aprovecharán las instalaciones de la pista de atletismo del Polideportivo Cerro del Telégrafo, considerada el epicentro del atletismo ripense. Por otro, la iniciativa se acercará directamente al entorno diario de los participantes mediante jornadas en el Colegio de Educación Especial María Isabel Zulueta y en el Centro Ocupacional Aspadir, logrando así integrar el deporte en su rutina habitual sin barreras de desplazamiento.

Respaldo institucional y trabajo en red

La puesta en marcha de esta escuela de atletismo inclusivo es el resultado de la sinergia entre el tejido asociativo, los clubes locales y la administración pública. Desde el CD Ciudad de Rivas han querido destacar la ilusión que supone emprender este camino junto a Aspadir, agradeciendo la confianza depositada en su cuerpo técnico para liderar la parte deportiva del proyecto.

Asimismo, esta iniciativa cuenta con el respaldo fundamental del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, cuya colaboración ha sido clave mediante la cesión tanto de las instalaciones municipales como del material específico necesario para el desarrollo de las jornadas. Con esta unión de fuerzas, Rivas reafirma su apuesta por un modelo deportivo abierto, accesible y sin barreras para toda la ciudadanía.