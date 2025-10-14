Judith Piquet pretende modificar el Reglamento de la FMM para impedir a los alcaldes hablar en nombre de sus municipios

La Red de Municipios por el Cambio vuelve a los tribunales para defender sus derechos.

En la Junta de Gobierno del lunes 6 de octubre, y por sorpresa, la alcaldesa de Alcalá de Henares ha presentado de manera unilateral una modificación del Reglamento de Régimen Interior con el objetivo de limitar e impedir el ejercicio de la representación legal de las alcaldías electas en la Junta de Gobierno local.

La última Asamblea de la FMM eligió una Junta de Gobierno votada por unanimidad, en una lista unitaria. Pese a que el PP contaba con mayoría absoluta, tanto el PSOE como la Red de Municipios por el Cambio optaron por conformar una lista conjunta para mantener el espíritu de consenso que siempre ha primado históricamente en la Federación durante sus 40 años de historia.

No obstante, la señora Judith Piquet, al día siguiente, decidió excluir al grupo municipal de la RMC, retirarle sus derechos y su representación en las comisiones de trabajo. Esta decisión supuso una primera denuncia contra la alcaldesa de Alcalá, actualmente en tramitación en el Juzgado de Arganda. De prosperar, declarará nulos los «acuerdos ilegítimos y antidemocráticos» que la alcaldesa de Alcalá impone con su mayoría al margen de los estatutos de la FMM, sostienen desde la Red de Municipios por el Cambio.

Nueva denuncia contra Judith Piquet en los tribunales

La RMC, a través de su portavoz y alcaldesa de Rivas Vaciamadrid, Aída Castillejo, impugnará y llevará a los tribunales a la alcaldesa de Alcalá de Henares por pretender modificar el Reglamento de Régimen Interior de la FMM para limitar los derechos políticos de los alcaldes y alcaldesas que no sean del PP.

En la sesión, el PSOE también ha votado en contra de lo que consideran un atropello. Desde la RMC, han mostrado su voluntad de coordinarse con el PSOE para iniciar las acciones conjuntas necesarias que garanticen que «la FMM siga siendo el espacio democrático del municipalismo en la Comunidad de Madrid, con toda su diversidad política y territorial, como lo ha sido durante los últimos 40 años», declaran.

“No vamos a permitir que la voz de los vecinos y vecinas de Rivas y de los otros 71 municipios de Madrid donde tenemos la alcaldía o representación en el Pleno sea censurada y silenciada por las cacicadas que el PP pretende ejecutar de la mano de la alcaldesa de Alcalá de Henares”, denuncia Aída Castillejo.