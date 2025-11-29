El yacimiento carpetano de Miralrío abre sus puertas mañana

La historia milenaria de Rivas sale a la luz: reconstruyen a escala real una casa de hace 2.500 años.

El municipio de Rivas Vaciamadrid ofrecerá este domingo una jornada de puertas abiertas en el Yacimiento carpetano de Miralrío, donde sus vecinas y vecinos podrán visitar los vestigios de una vivienda prerromana de hace 2.500 años.

Según el Ayuntamiento, “es una ocasión para acercarse a los orígenes del municipio y comprender cómo vivían los antiguos habitantes carpetanos”.

El inmueble, rehabilitado tras los daños sufridos por las lluvias de primavera, ha sido objeto de mejoras: se repararon paredes y suelo, y se implementó una mejor ventilación para evitar futuras humedades.

Además de recorrer los cimientos de la casa original, quienes asistan podrán ver una reconstrucción a escala real y disfrutar de una proyección audiovisual que explica la forma de vida de aquellos primeros ripenses.

“Poder pisar un suelo que ya caminaron personas hace dos milenios y sentir, aunque sea por un instante, su cotidianidad es emocionante”, afirma el concejal de Cultura local.

La jornada, con entrada libre, tendrá lugar el domingo 30 de noviembre de 11:00 a 13:30 horas.