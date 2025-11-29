Logo Zarabanda
El yacimiento carpetano de Miralrío abre sus puertas mañana

Durante una jornada de puertas abiertas, un grupo permanece en una pasarela de madera observando el yacimiento carpetano bajo una estructura exterior cubierta, mientras un guía les habla. La zona cuenta con paneles de cristal y edificios cercanos.

La historia milenaria de Rivas sale a la luz: reconstruyen a escala real una casa de hace 2.500 años.

El municipio de Rivas Vaciamadrid ofrecerá este domingo una jornada de puertas abiertas en el Yacimiento carpetano de Miralrío, donde sus vecinas y vecinos podrán visitar los vestigios de una vivienda prerromana de hace 2.500 años.

Según el Ayuntamiento, “es una ocasión para acercarse a los orígenes del municipio y comprender cómo vivían los antiguos habitantes carpetanos”.

El inmueble, rehabilitado tras los daños sufridos por las lluvias de primavera, ha sido objeto de mejoras: se repararon paredes y suelo, y se implementó una mejor ventilación para evitar futuras humedades.

Además de recorrer los cimientos de la casa original, quienes asistan podrán ver una reconstrucción a escala real y disfrutar de una proyección audiovisual que explica la forma de vida de aquellos primeros ripenses.

“Poder pisar un suelo que ya caminaron personas hace dos milenios y sentir, aunque sea por un instante, su cotidianidad es emocionante”, afirma el concejal de Cultura local.

La jornada, con entrada libre, tendrá lugar el domingo 30 de noviembre de 11:00 a 13:30 horas.

