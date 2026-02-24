Jorge Carrillo presenta su libro ‘Luchadoras’ en Rivas

Juventudes Socialistas de Rivas organiza un coloquio abierto hoy en su sede.

La Juventudes Socialistas de Rivas, en colaboración con la Secretaría de Cultura y Memoria Democrática del PSOE local, celebrará el próximo martes 24 de febrero a las 19.30 horas una nueva sesión del club de lectura Cuadernos Rojos en la Casa del Pueblo de Rivas-Vaciamadrid (calle Gonzalo Torrente Ballester, 1). El encuentro girará en torno al libro Luchadoras. Memoria de una deshonra saldada, del escritor Jorge Carrillo, que participará en la presentación y posterior coloquio.

El acto está abierto al público hasta completar aforo y forma parte de las actividades culturales impulsadas por la organización juvenil socialista en el municipio.

Memoria familiar y siglo XX

La obra reconstruye la vida de dos mujeres anónimas marcadas por la violencia, el exilio y la militancia política a lo largo del siglo XX. A través de la memoria familiar, el libro recorre episodios clave de la historia reciente de España, como la Segunda República, la Guerra Civil, el exilio y la dictadura franquista.

Carrillo, economista vinculado al ámbito sindical, centra su investigación en la trayectoria de su madre y su abuela, militantes comunistas que se vieron obligadas a huir a Francia tras la victoria franquista. Allí desarrollaron su actividad política en la clandestinidad.

Un espacio de debate en Rivas

Desde Juventudes Socialistas de Rivas explican que Cuadernos Rojos nace como un espacio de formación, debate y reflexión política desde una perspectiva progresista. El objetivo del club de lectura es acercar la cultura política y la memoria democrática a la ciudadanía, utilizando los libros como herramienta para comprender la historia reciente y fortalecer los valores democráticos.

La sesión con Jorge Carrillo se enmarca en esa línea de trabajo, combinando presentación literaria y diálogo con el público. El encuentro tendrá lugar en la sede socialista ripense y no requiere inscripción previa, aunque el acceso estará limitado al aforo del local.