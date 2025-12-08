Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus presentarán el Benidorm Fest 2026

Los cinco años de festival se celebrarán por todo lo alto, según RTVE.

El periodista Jesús Vázquez, el director de cine Javier Ambrossi, la abogada Inés Hernand y la humorista Lalachus presentarán la nueva edición del certamen Benidorm Fest 2026, del que RTVE publicará más detalles el próximo 8 de enero.

Según explicó RTVE, el Benidorm Fest celebrará su primer lustro de historia con una edición especial que tendrá lugar en Alicante los días 10, 12 y 14 de febrero, con dos semifinales y una gran final que conmemorará el quinto aniversario.

Además, habrá novedades en esta edición tales como que la candidatura ganadora, además del tradicional micrófono de bronce, obtendrá un premio en metálico de 150.000 euros brutos.

De esta cuantía, 100.000 euros serán para los intérpretes y 50.000 euros para los autores de la canción. Los rendimientos de los derechos editoriales del tema ganador volverán a ser en su totalidad para la autoría.

El cartel del Benidorm Fest 2026 está formado por los artistas Asha, Atyat, Dani J, Dora & Marlon Collins, Funambulista, Kenneth, Luna Ki, María León junto a Julia Medina, MAYO, Mikel Herzog Jr., Rosalinda Galán y Tony Grox, entre otros. Las canciones se publicarán el próximo 18 de diciembre.

El Benidorm Fest 2026 también estrenará otras novedades, como nueva imagen, a cargo del diseñador gráfico Iñaki San Juan y el equipo artístico formado por el director artístico, Sergio Jaén, y el bailarín Borja Rueda como coreógrafo.