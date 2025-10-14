JARAMA renueva su apoyo al deporte local en Rivas

La constructora mantiene su patrocinio con tres clubes para impulsar el deporte base y las categorías de élite.

La constructora local JARAMA ha renovado su compromiso con el deporte en Rivas tras firmar un nuevo acuerdo de patrocinio con Adiss Hockey Rivas, Osos Rivas y CD Jarama. La firma se realizó el pasado 3 de octubre, coincidiendo con el inicio de las temporadas deportivas.

El convenio permitirá a los clubes seguir desarrollando sus proyectos centrados en el fomento del deporte base y la profesionalización de sus equipos de élite.

Desde las entidades deportivas han agradecido el apoyo de la empresa, aunque destacan que el deporte en la ciudad necesita más inversión en recursos e instalaciones para continuar creciendo.