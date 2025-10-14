Logo Zarabanda
Buscar

LA WEB

SECCIONES

CONTACTO

ZARABANDA Ediciones-Publicidad S.L

  • Plaza Valle del Nalón 9, Local 1 28523 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
  • +34 682 26 24 06
  • editorial@zarabanda.info
Facebook Instagram Twitter Youtube
Logo Zarabanda
¡COLABORA!
Logo Zarabanda
Buscar

LA WEB

SECCIONES

CONTACTO

ZARABANDA Ediciones-Publicidad S.L

  • Plaza Valle del Nalón 9, Local 1 28523 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
  • +34 682 26 24 06
  • editorial@zarabanda.info
Facebook Instagram Twitter Youtube
Logo Zarabanda
¡AHORA EN LA TV!
Buscar
Facebook Instagram Twitter Whatsapp Telegram Youtube
Logo Zarabanda
Buscar

LA WEB

SECCIONES

CONTACTO

ZARABANDA Ediciones-Publicidad S.L

  • Plaza Valle del Nalón 9, Local 1 28523 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
  • +34 682 26 24 06
  • editorial@zarabanda.info
Facebook Instagram Twitter Youtube
Logo Zarabanda

JARAMA renueva su apoyo al deporte local en Rivas

Un hombre y una mujer se dan la mano en un despacho frente a un cartel en la pared en el que se lee JARAMA, destacando su conexión con el deporte local en Rivas. Una mesa de cristal con marcadores rojos y un casco están en primer plano mientras ambos miran hacia la cámara.

La constructora mantiene su patrocinio con tres clubes para impulsar el deporte base y las categorías de élite.

La constructora local JARAMA ha renovado su compromiso con el deporte en Rivas tras firmar un nuevo acuerdo de patrocinio con Adiss Hockey Rivas, Osos Rivas y CD Jarama. La firma se realizó el pasado 3 de octubre, coincidiendo con el inicio de las temporadas deportivas.

El convenio permitirá a los clubes seguir desarrollando sus proyectos centrados en el fomento del deporte base y la profesionalización de sus equipos de élite.

Desde las entidades deportivas han agradecido el apoyo de la empresa, aunque destacan que el deporte en la ciudad necesita más inversión en recursos e instalaciones para continuar creciendo.

Un hombre y una mujer se dan la mano en un despacho frente a un cartel en la pared en el que se lee JARAMA, destacando su conexión con el deporte local en Rivas. Una mesa de cristal con marcadores rojos y un casco están en primer plano mientras ambos miran hacia la cámara.
Siete personas permanecen de pie frente a un gran logotipo de JARAMA. Tres camisetas deportivas y un casco, que representan al deporte local de Rivas, están expuestos sobre la mesa frente a ellos. Algunos sostienen documentos.
Un hombre y una mujer se dan la mano sobre una mesa de cristal en la que se exhiben dos camisetas deportivas, un casco y un pequeño balón de fútbol. La palabra JARAMA está en la pared detrás de ellos, destacando un momento para Rivas y su deporte local. Otras dos son parcialmente visibles.
Siete personas permanecen de pie frente a una pared con un cartel de JARAMA; tres sostienen carpetas. Sobre la mesa hay dos camisetas deportivas -en las que se destaca el deporte local- y un casco de colores. El grupo está vestido de manera informal en lo que parece una oficina de Rivas.
¡Difunde la noticia!
Banner Ayuntamiento Ágora Rivas
ASEARCO feria automovil

Contenido relacionado