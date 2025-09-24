IU-VQ-MM lleva al pleno una moción para exigir la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social

El Grupo Municipal recoge así la propuesta de las entidades ripenses ‘Colectivo de pensionistas de Rivas Vaciamadrid’ y ‘Plataforma de Rivas en defensa de las pensiones’

El grupo municipal Izquierda Unida – Más Madrid – Verdes Equo llevará al pleno municipal del próximo 25 de septiembre una moción para exigir al Gobierno de España la realización de una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social. La iniciativa se hace a petición de los colectivos de pensionistas de Rivas y busca garantizar la sostenibilidad de las pensiones públicas.

Auditoría a la Seguridad Social: una moción por la transparencia de las pensiones

La propuesta insta al ejecutivo central a cumplir con la ley que obliga a una auditoría independiente. Este mandato ha sido incumplido desde 2021. La moción se basa en un informe del Tribunal de Cuentas que reveló el uso de las cotizaciones para financiar gastos ajenos al sistema. «El Tribunal de Cuentas cuantificó en más de 103.690 millones de euros los gastos asumidos entre 1989 y 2018 en concepto de partidas no contributivas», se detalla en el texto. Entre estos gastos impropios se encuentran:

Políticas fiscales.

Incentivos al empleo.

Políticas asistenciales.

El respaldo de los colectivos locales

La petición surge a propuesta del Colectivo de Pensionistas de Rivas Vaciamadrid y la Plataforma de Rivas en defensa de las Pensiones. Por ello, el portavoz de la coalición, José Luis Alfaro, ha subrayado la necesidad de clarificar el destino de los fondos. «Clarificar el uso de las cotizaciones y garantizar la estabilidad del sistema público de pensiones para las generaciones futuras es algo que nos interpela a todos y todas», afirman desde el grupo municipal.

El compromiso con el sistema público de pensiones y seguridad social

Por tanto, a propuesta del Grupo Municipal IU-VQ-MM, el pleno de Rivas-Vaciamadrid debatirá una moción. Esta reclama al Gobierno central ejecutar la auditoría de la Seguridad Social prevista por ley. El objetivo es evaluar el impacto de los gastos impropios en las cuentas del sistema. Así, se auditará el periodo comprendido entre 1967 y 2024 para asegurar la transparencia del sistema de pensiones.