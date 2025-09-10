IU Rivas reclama al gobierno de Ayuso que los centros de secundaria estén disponibles por las tardes

La propuesta de Izquierda Unida permitiría que la juventud de Rivas usara las bibliotecas y pistas deportivas de los centros

Izquierda Unida de Rivas ha lanzado una propuesta para que los institutos del municipio abran sus puertas en horario vespertino. El objetivo es poder hacer uso de parte de sus instalaciones finalizado el horario lectivo. “Las bibliotecas de los centros de secundaria o sus pistas deportivas son unas instalaciones que están infrautilizadas al limitar su ocupación sólo al horario y días lectivos», explican desde la formación que lidera la alcaldesa Aída Castillejo. El partido de izquierdas considera un error acotar el uso de estos espacios a la impartición de clases. Esto, teniendo en cuenta el elevado porcentaje de población joven de la ciudad. «Estos espacios podrían ser empleados por chicos y chicas. Esto sería posible si desde la Comunidad de Madrid, administración responsable de los centros educativos de secundaria, se tomara en consideración esta propuesta”, explican desde Izquierda Unida de Rivas.

Los «patios abiertos» por las tardes ya se aplican en los coles, recuerda Izquierda Unida de Rivas

Esta experiencia de “patios abiertos” ya se da en la mayoría de colegios. El Ayuntamiento hace uso de los espacios para ofrecer una programación accesible con una variada oferta de actividades culturales y deportivas. Por ello, desde Izquierda Unida de Rivas lo valoran como un modelo de éxito que acerca la actividad a los barrios. Fomenta la convivencia y genera oportunidades de ocio saludable para la infancia. “Si funciona en los coles, ¿por qué no hacerlo en los institutos? La diferencia no tiene ninguna justificación más allá de la falta de voluntad política de la Comunidad de Madrid”, remarcan desde la organización de izquierdas.

Además, la organización política no ha querido dejar pasar el inicio de curso para volver a denunciar la situación que sufren los centros educativos públicos del municipio. Atribuyen esto a «la falta de planificación e inversión por parte de la Comunidad de Madrid». Entre los problemas que enumera IU Rivas, se encuentran las «aulas desbordadas, sobrepasando la ratio y obras inacabadas en varios centros escolares del municipio». Consideran que estas incidencias se repiten cada año. Por ello, los de Castillejo lo denuncian como «la tónica general cada inicio de curso fruto del abandono paulatino de la educación pública por parte del gobierno de Ayuso».

Desde el partido que lidera Antonio Maíllo a nivel estatal, denuncian el impacto que tiene una gestión autonómica que valoran muy negativamente. “La Comunidad de Madrid, única responsable en esta materia, lleva años aplicando políticas con una intención clara. Degradar la educación pública para fomentar un traspaso del alumnado a su modelo de centros privados y concertados. Negocio frente al elemento igualador que supone la educación pública de calidad”, explican desde IU Rivas.

IU Rivas recuerda los problemas de falta de infraestructuras educativas competencia de Ayuso

La formación política recuerda que uno de los principales problemas sigue siendo el incumplimiento de las ratios en las aulas. Además, se suma que la Comunidad de Madrid, en lugar de ampliar infraestructuras, opta por aumentar el número de aulas. Esto se hace eliminando espacios esenciales como son las bibliotecas, las aulas de música o los laboratorios, según denuncian.

Respecto a las carencias de infraestructuras, Izquierda Unida Rivas vuelve a denunciar el hecho de que -8 años después- el CEIPSO La Luna comienza el curso sin su pabellón deportivo. Sus obras siguen paralizadas. Al igual que sufren retrasos las obras del CEIP Mercedes Vera, «con espacios insuficientes, baños sin adaptar y un aula necesaria para este mes de septiembre que no se ha construido», explican. En el caso de la educación secundaria, Izquierda Unida de Rivas recuerda que la Comunidad de Madrid lleva 20 años sin construir un instituto en la ciudad. El IES Margarita Salas «sigue sin existir», aún contando con una parcela concedida desde 2018, lo que también preocupa a IU Rivas.

Izquierda Unida de Rivas recuerda que Madrid es de las comunidades autónomas que «menos invierte por estudiante» en lo que respecta a educación pública: 5.607 euros por alumno o alumna en 2020, frente a la media estatal de 6.540 euros. Ese mismo año, Euskadi invirtió 10.214 euros, Navarra 8.478 euros y Castilla y León 7.849 euros.

La educación de calidad es un derecho que debe estar garantizado desde lo público

La formación que ostenta la alcaldía del municipio recuerda que Rivas es una ciudad que no ha dejado de crecer, especialmente, en la franja de población más joven. Las inversiones y mejoras en materia e infraestructuras educativas son para IU Rivas una reclamación que la ciudadanía ripense, la comunidad educativa y el propio Ayuntamiento llevan haciendo a la Comunidad de Madrid, año tras año.

En su nota de prensa, Izquierda Unida de Rivas concluyen su propuesta recordando que «la Educación es un derecho fundamental que debe llegar a todas y todos». Para ello, recurren a «la educación pública de calidad» como «la única que ofrece igualdad de oportunidades. Este hecho permite la construcción de una sociedad más justa, democrática e inclusiva».