IU Rivas – Más Madrid – Verdes Equo exige a la Comunidad de Madrid inversiones para 2026

El grupo municipal registra una moción que denuncia la ausencia de Rivas en el borrador de presupuestos autonómicos

El Grupo Municipal Izquierda Unida Rivas – Más Madrid – Verdes Equo ha registrado para el próximo Pleno municipal una moción en la que denuncia que el borrador de los Presupuestos 2026 de la Comunidad de Madrid vuelve a “dejar fuera inversiones esenciales” para la ciudad y exige al Ejecutivo autonómico que “asuma de una vez sus responsabilidades” en la financiación de servicios públicos.

Según el grupo municipal, el proyecto presupuestario demuestra “una vez más” que Rivas no figura entre las prioridades del Gobierno regional. Señalan como ejemplo que no aparece la construcción del centro público de Formación Profesional ni se destina “ni un euro” a la climatización de centros educativos, pese a tratarse de competencias autonómicas y de una demanda reiterada por parte de la comunidad educativa.

“Pedimos simplemente responsabilidad institucional. No puede ser que Rivas tenga que asumir inversiones que son autonómicas mientras la Comunidad de Madrid mira hacia otro lado”, afirma José Luis Alfaro, concejal de Hacienda y portavoz de IU Rivas – MM – VQ. “Nuestros vecinos y vecinas también pagan sus impuestos a la Comunidad de Madrid y merecen que se traduzca en servicios públicos dignos”.

En materia de movilidad, la moción denuncia que el borrador vuelve a omitir el soterramiento de la Línea 9B de Metro y la construcción de una cuarta estación, infraestructuras que cuentan con tramitación avanzada y forman parte de la Agenda Urbana Rivas 2030. Además, señalan que el Gobierno regional continúa sin consignar financiación mientras “sí invierte miles de millones en otras zonas de la región”.

El documento también alerta sobre los recortes en seguridad: el Gobierno autonómico redujo 143.190 euros del Programa de Apoyo a las Policías Locales en los Presupuestos 2025 y existe preocupación de que esta tendencia continúe en 2026. Esta situación se suma, aseguran, a la infrafinanciación de convenios por competencias delegadas, que obliga al Ayuntamiento de Rivas a asumir gastos impropios en materia de transporte o extinción de incendios.

Alfaro recuerda que “los convenios por competencias delegadas son servicios que presta el Ayuntamiento pero que debería financiar la Comunidad de Madrid”. “Sin embargo, el Gobierno regional lleva años recortando estas aportaciones —como los 143.000 euros menos para la Policía Local— y eso obliga a Rivas a poner dinero de su propio presupuesto”, advierte.

En el ámbito sanitario, IU Rivas – Más Madrid – Verdes Equo muestra preocupación por el proyecto del cuarto centro de salud del barrio de La Luna, al que acusan de ignorar la demanda ciudadana de incorporar especialidades y urgencias. Sin suficiente personal, advierten, “será otro edificio vacío como el Zendal”.

La moción subraya también la ausencia de inversiones para la construcción de una residencia y centro de día públicos para mayores, así como la falta de recursos para la conservación del Parque Regional del Sureste, lo que a su juicio deja sin apoyo económico actuaciones necesarias para el municipio.

El grupo municipal concluye reclamando que la Comunidad de Madrid financie adecuadamente las infraestructuras y servicios mencionados y reitera la disposición del Ayuntamiento de Rivas a colaborar institucional y económicamente. Lo que la ciudad no puede aceptar, subrayan, es que el Ejecutivo autonómico “siga recortando y mirando hacia otro lado mientras es el presupuesto municipal quien sostiene servicios que deberían ser autonómicos”.