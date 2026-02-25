IU Madrid inicia su hoja de ruta hacia 2027

La formación aprobó con un 85% un proceso interno para construir su alternativa a Ayuso en la Comunidad de Madrid.

Izquierda Unida Madrid ha aprobado con un 85% de apoyo en su Coordinadora Regional Ampliada, el inicio de un proceso político y organizativo con la vista puesta en las elecciones autonómicas de 2027. La decisión se adoptó el 7 de febrero en Madrid, tras debatir un informe político y un plan de trabajo elaborado con aportaciones de 54 asambleas de base, según recoge la nota de prensa y la resolución publicadas por IU Madrid. El objetivo declarado es articular una alternativa a las políticas del Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso.

La organización, que en 2026 cumple 40 años, plantea abrir una nueva etapa de encuentros con colectivos sociales, sindicales y vecinales en toda la región. No se trata solo de preparar un programa electoral, sino de redefinir su propuesta política y su implantación territorial.

Encuentros abiertos y debate interno

El proceso arranca con un semestre de reuniones participativas en municipios y barrios. IU Madrid busca, según la resolución aprobada, combinar el trabajo “a pie de calle” con la actividad institucional en ayuntamientos y en la Asamblea de Madrid .

En el diagnóstico interno, la formación señala problemas como la emergencia habitacional, la situación del transporte público, el encarecimiento del coste de la vida y la presión sobre los servicios públicos. También critica el modelo económico regional, al que califica de orientado a la privatización y la mercantilización de bienes esenciales.

“La izquierda madrileña necesita volver a ofrecer certezas, coherencia y propuestas comprensibles para la mayoría social”, señalan desde la dirección regional en la nota de prensa .

Unidad de la izquierda en la Comunidad de Madrid

IU Madrid enmarca este movimiento en un contexto de fragmentación del espacio progresista en la Comunidad de Madrid. La organización afirma que trabajará por “el máximo grado de unidad posible” de cara a 2027, aunque subraya que esa unidad debe construirse sobre un proyecto sólido y con base territorial. Algo que ya se ha plasmado con la asistencia de su coordinadora, Carolina Cordero, a los dos últimos grandes eventos de la izquierda: el debate entre Gabriel Rufián y Emilio Delgado, por un lado; y el acto conjunto de Más Madrid, Izquierda Unida, Comunes y Movimiento Sumar, por otro.

El debate se produce en una legislatura marcada por la mayoría absoluta del Partido Popular en la Asamblea y por el liderazgo de Ayuso, cuyo modelo económico y fiscal ha sido defendido por el Ejecutivo autonómico como eje de crecimiento regional y suscita un apoyo aún mayoritario entre el electorado, según las encuestas.

Con este proceso, IU Madrid busca reforzar su perfil propio dentro de la izquierda madrileña y abrir un ciclo de discusión programática que se extenderá durante 2026. La incógnita será cómo se traduce esta hoja de ruta en alianzas concretas y en una candidatura capaz de competir en 2027 en un escenario político todavía abierto en la Comunidad de Madrid, en parte, debido a la cantidad de procesos judiciales que vienen afectando al Ejecutivo regional y al entorno personal de Isabel Díaz Ayuso.

El cese de varios miembros del gabinete conocidos como «Los Pocholos», tal y como han publicado varios miembros, evidencia que el equipo de Ayuso no goza de la estabilidad de otros momentos.

Próximos pasos de IU Madrid

La organización está ya trabajando en un primer encuentro de las Redes de Activistas de IU Madrid para arrancar la elaboración del programa electoral. Más adelante, tienen previsto celebrar encuentros temáticos mensuales sobre temas como «modelo fiscal, industria verde y reequilibrio territorial», «servicios públicos (sanidad, educación, transporte, vivienda) y cuidados», «tejido comunitario, economía circular, gestión de recursos naturales y soberanía alimentaria».

Más adelante, a finales de mayo y coincidiendo con que quede un año para las próximas elecciones municipales y autonómicas, celebrarán un encuentro de cargos públicos y referentes locales. Por último, en junio presentarán su «propuesta política».