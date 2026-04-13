Intensivo de PAU por las mañanas en Rivas: cómo aprovechar mayo con Academia Pentalfa

Alumnos y alumnas de 2º de bachillerato intensifican su preparación de la PAU con la llegada de la primavera.

Mayo suele ser un mes de cambio de ritmo para muchos estudiantes de 2º de Bachillerato: las asignaturas del curso empiezan a cerrarse y la PAU —antes EvAU— pasa a ocupar un lugar central en el calendario familiar. Para quienes viven en Rivas Vaciamadrid, combinar un repaso ordenado, simulacros y tiempo para resolver dudas sin saturar las tardes puede marcar la diferencia entre llegar al examen con dudas o con un plan claro.

Academia Pentalfa, centro de refuerzo escolar y preparación académica con sede en el Centro Comercial Santa Mónica, imparte en mayo un intensivo matinal de preparación para la PAU/EvAU. El centro ofrece franja horaria de mañana de 10:00 a 13:00 h, y cada alumno puede elegir cuántas horas necesita y en qué días asistir. Se trata de un trabajo focalizado con grupos muy reducidos y enfoque práctico, pensado para familias que buscan claridad, seguimiento y cercanía.

Por qué mayo es una ventana útil para la selectividad

En esta etapa del curso, el reto ya no es solo “estudiar más”, sino ordenar esfuerzos: saber qué es prioritario, practicar el formato real de la prueba y ganar confianza ante el cronómetro. Un intensivo por la mañana permite concentrar ese trabajo en franjas en las que muchos jóvenes están más frescos, y deja las tardes con más margen para descansar, repasar de forma individual o compatibilizar otros compromisos.

El objetivo no es prometer resultados mágicos —eso sería irresponsable—, sino reducir la incertidumbre: menos improvisación, más rutina de examen y dudas resueltas en el acto, antes de que se acumulen.

Qué es exactamente el intensivo matinal de Pentalfa

Durante el mes de mayo, Pentalfa organiza clases específicas de preparación para la PAU/EvAU en horario de mañana.

Horario : de 10:00 a 13:00 h

: de 10:00 a 13:00 h Enfoque : preparación intensiva centrada en la prueba de acceso a la universidad

: preparación intensiva centrada en la prueba de acceso a la universidad Aforo: plazas limitadas, con grupos configurados según la demanda real de alumnos y asignaturas

Es una propuesta pensada para quien quiere aprovechar un mes clave sin dispersarse: estructura, práctica y acompañamiento en un entorno cercano, característico del trabajo del centro en Rivas.

Cómo son las clases: qué ven los padres “traducido” a beneficios

Las sesiones se organizan por asignatura, con un máximo de 5 alumnos por clase. En la práctica, eso significa que el docente puede detectar dudas al momento y que el ritmo no queda “diluido” en grupos numerosos.

El núcleo del método en este intensivo es doble:

Realización de exámenes —simulacros — para familiarizarse con la estructura de las preguntas y con la gestión del tiempo. Resolución exhaustiva de dudas, para cerrar lagunas antes de que se acumulen.

Pentalfa insiste en ideas que encajan con lo que muchas familias buscan: orientación sobre temas prioritarios, apoyo para estudiar con más eficiencia, y recursos que ayuden a profundizar con más seguridad. Además, al recrear condiciones parecidas a las de la evaluación, suele mejorar la toma de decisiones bajo presión —un factor clave cuando los nervios aprietan.

Asignaturas disponibles en la preparación PAU/EvAU

El centro prepara, entre otras, las siguientes materias:

Lengua Castellana y Literatura II

Historia de España

Inglés

Matemáticas II

Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II

Biología

Física

Química

Dibujo Técnico II

Economía de la Empresa

Geografía

Historia de la Filosofía

La combinación concreta dependerá de la demanda y de la organización de grupos.

Reservas: cómo funciona y qué tienen que hacer las familias

El plazo de reserva de plaza está abierto. El proceso está centralizado en un formulario online, donde se puede dejar constancia de:

Asignaturas que se quieren preparar

Número de horas de clase que se desean

Preferencia horaria dentro de la lógica del intensivo matinal

Puedes reservar tu plaza ya mismo a través del siguiente formulario.

A partir de ahí, Pentalfa organizará los grupos en función del número de alumnos y de las asignaturas solicitadas. Después, ellos se pondrán en contacto con las familias o alumnos para confirmar el día y la hora definitivos. Este paso es importante: evita malentendidos y asegura que la oferta encaja con la realidad de cada grupo.

Para ampliar información sobre la preparación PAU/EvAU, puede visitarse la página del centro o llamar o escribir por WhatsApp sin compromiso; el equipo atenderá con gusto y resolverá las dudas que planteen familias y estudiantes.

¿Y si la mañana no encaja? La opción de tarde sigue estando

Un mensaje que suele tranquilizar a muchos padres: no es “mañana o nada”. Quien no pueda o no quiera el intensivo matinal puede seguir preparando la PAU/EvAU en el horario habitual de tarde, con la preparación personalizada que el centro mantiene como parte de su actividad ordinaria. Así, la campaña de mayo suma una vía extra sin sustituir el modelo que ya funciona para quien prefiere las tardes.

Qué diferencia a Pentalfa en el día a día (y por qué importa en PAU)

Más allá del intensivo, el centro se apoya en ideas que ya han resonado en la comunicación local sobre el proyecto: grupos muy reducidos, trato cercano, seguimiento y una vocación de atención personalizada que busca combinar rigor y confianza. En periodos de exámenes, eso suele traducirse en menos “ruido” y más foco: menos alumno invisible, más interacción útil por sesión.

Próximo paso: asegurar plaza con tiempo

Si mayo va a ser el mes del sprint final, adelantar la reserva ayuda a ordenar grupos y horarios con margen. El proceso es sencillo: formulario, preferencias y confirmación posterior por parte del equipo docente.

Reserva (formulario).

Más información.

En Rivas, la PAU no es solo un examen: es una pieza del proyecto vital de muchos jóvenes. Con método, práctica y acompañamiento, las familias pueden convertir la recta final en un plan comprensible —y eso, en selectividad, también cuenta.