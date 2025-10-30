Incidencia en la Línea 9 de Metro

Una avería está provocando retrasos entre las estaciones de Puerta de Arganda y Pavones.
Actualización: Metro de Madrid ha informado que el servicio se encuentra normalizado. La incidencia ha durado unos 40 minutos.
La linea 9 de Metro, entre las estaciones de Puerta de Arganda y Pavones «no se presta con normalidad» según informa la megafonía.
Aunque desde Metro de Madrid no han informado del tiempo estimado de esta incidencia, se avisa de que se debe a una avería en línea.
Por redes sociales, Metro de Madrid informa que esta circulación lenta está afectando a ambas direcciones.