Logo Zarabanda
Buscar

LA WEB

SECCIONES

CONTACTO

ZARABANDA Ediciones-Publicidad S.L

  • Plaza Valle del Nalón 9, Local 1 28523 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
  • +34 682 26 24 06
  • editorial@zarabanda.info
Facebook Instagram Twitter Youtube
Logo Zarabanda
¡COLABORA!
Logo Zarabanda
Buscar

LA WEB

SECCIONES

CONTACTO

ZARABANDA Ediciones-Publicidad S.L

  • Plaza Valle del Nalón 9, Local 1 28523 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
  • +34 682 26 24 06
  • editorial@zarabanda.info
Facebook Instagram Twitter Youtube
Logo Zarabanda
¡AHORA EN LA TV!
Buscar
Facebook Instagram Twitter Whatsapp Telegram Youtube
Logo Zarabanda
Buscar

LA WEB

SECCIONES

CONTACTO

ZARABANDA Ediciones-Publicidad S.L

  • Plaza Valle del Nalón 9, Local 1 28523 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
  • +34 682 26 24 06
  • editorial@zarabanda.info
Facebook Instagram Twitter Youtube
Logo Zarabanda

Incidencia en la Línea 9 de Metro

IU-MM-VQ estará "vigilante" en la línea 9

Una avería está provocando retrasos entre las estaciones de Puerta de Arganda y Pavones.

Actualización: Metro de Madrid ha informado que el servicio se encuentra normalizado. La incidencia ha durado unos 40 minutos.

La linea 9 de Metro, entre las estaciones de Puerta de Arganda y Pavones «no se presta con normalidad» según informa la megafonía.

Aunque desde Metro de Madrid no han informado del tiempo estimado de esta incidencia, se avisa de que se debe a una avería en línea.

Por redes sociales, Metro de Madrid informa que esta circulación lenta está afectando a ambas direcciones.

¡Difunde la noticia!
Banner Ayuntamiento Agenda Urbana
ASEARCO feria automovil

Contenido relacionado