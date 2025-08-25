II Torneo Internacional de Subbuteo en Rivas: emoción en miniatura para todas las edades

La Casa+Grande acoge los días 30 y 31 de agosto esta cita gratuita para residentes con competiciones en las categorías Open y Sub-12.

Rivas Vaciamadrid volverá a convertirse en capital del fútbol de mesa con el II Torneo Internacional de Subbuteo en Rivas, que se celebrará el sábado 30 y domingo 31 de agosto en La Casa+Grande. El evento, organizado por el club local Subbuteo Dragons, busca consolidar este deporte en la ciudad y atraer tanto a jugadores experimentados como a quienes quieran descubrirlo por primera vez.

Un torneo para competir y aprender

El campeonato contará con dos categorías principales:

Open , para jugadores de cualquier edad y nivel.

, para jugadores de cualquier edad y nivel. Under 12, pensada para los más jóvenes.

Además de los partidos oficiales, habrá exhibiciones interactivas gratuitas durante toda la jornada. Estas demostraciones permitirán a quienes se acerquen conocer las reglas básicas, practicar jugadas y experimentar de primera mano cómo se juega al subbuteo.

Inscripción y acceso para el II Torneo Internacional de Subbuteo

La inscripción se realiza a través del correo subbuteodragons@gmail.com. Además, la participación será gratuita para los residentes en Rivas y para los menores de 12 años. Para el resto de jugadores, la cuota es de 12 euros.

Por otra parte, los asistentes que no dispongan de material podrán alquilar equipos de juego bajo una fianza de 20 euros, que será reembolsada al devolverlo en buen estado.

Más que un juego: precisión y estrategia

Con el respaldo de la Federación Internacional de Subbuteo de Mesa (FISTF) y de la Asociación Española de Fútbol de Mesa (AEFM), este deporte cuenta con circuitos oficiales y una creciente comunidad de jugadores en España.

“El Subbuteo es mucho más que mover figuras. Es una disciplina que fusiona la habilidad manual, la precisión del billar, la estrategia del ajedrez y la pasión por el fútbol. Cada ‘flick’, cada pase o cada gol es un reto que desarrolla la concentración, la motricidad fina y el pensamiento táctico. Creado en Inglaterra en la década de 1940, este icónico juego ha evolucionado con reglas y torneos oficiales bajo el paraguas de la Federación Internacional (FISTF)”, explican desde la organización del torneo, el colectivo Subbuteo Dragons, miembro de la Asociación Española de Fútbol de Mesa (AEFM).

Torneo Internacional de Subbuteo: una oportunidad para la afición local

El colectivo Subbuteo Dragons, con sede en Rivas, organiza este torneo con el objetivo de consolidar la práctica de este deporte en la ciudad. El evento se ha diseñado no solo como competición internacional, sino también como una puerta de entrada para nuevos talentos locales y un espacio de encuentro para las familias.

Con esta segunda edición, se espera una experiencia única donde la estrategia, la emoción y el juego en miniatura se dan la mano.