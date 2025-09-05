OPINIÓN

Horóscopo de Septiembre 2025

¿Quieres saber lo que te depara la vuelta del verano? Mystic Rivas te lo cuenta en su sección mensual del horóscopo.

Septiembre se abre como un libro recién estrenado después del verano. Es un mes que pide orden, pero no desde la rigidez, sino desde la limpieza interior y la claridad en lo cotidiano. Es tiempo de poner en pausa lo que sobra, de quedarte con lo esencial y dejar que lo nuevo encuentre espacio. Piensa en septiembre como un cambio de aire: lo que elijas sostener ahora será la semilla de lo que cierre el año.

Aries

Septiembre te pide bajar revoluciones, aunque tu fuego siga vivo. En el amor, la pasión no falta, pero el reto está en no dejar que la impaciencia arruine lo que importa. En el trabajo, se abren caminos que requieren constancia, no velocidad. Tu cuerpo te habla: si aprendes a escucharlo, te evitarás tensiones innecesarias.

Amor: El deseo arde, pero la paciencia lo equilibra. Antes de reaccionar, nombra lo que sientes.

Trabajo: Una oportunidad madura frente a ti. Tu reto es sostenerla con método y sin prisa.

Salud: La tensión se acumula en tus hombros. Dale espacio al descanso y a movimientos más suaves.

Días clave: 5 y 17

Color: Carmesí

Mantra: La paciencia sostiene la llama.

Canción: Despechá – Rosalía

Tauro

El mes trae calma y tierra fértil para ti. En lo afectivo, septiembre cura viejas heridas y devuelve ternura. En lo laboral, tu constancia se empieza a traducir en resultados visibles. Tu bienestar se fortalece si cuidas lo que comes y evitas el exceso de placeres que, en ti, a veces se convierten en carga.

Amor: Es tiempo de dejar que el corazón se exprese sin miedo. La confianza se convierte en un puente.

Trabajo: La siembra de meses atrás comienza a dar frutos. Recibirás reconocimiento, aunque no lo hayas buscado.

Salud: Atiende a tu digestión y evita los excesos que te restan energía.

Días clave: 8 y 25

Color: Verde oliva

Mantra: Lo terrenal es también espiritual.

Canción: Cielito lindo – Natalia Lafourcade

Géminis

Septiembre enciende tu vida social, pero también pone un espejo en tus relaciones. Brillas, aunque necesitas claridad para no dispersar tu energía. En el trabajo, tu creatividad pide una estructura que la sostenga. El insomnio puede acecharte si no cuidas tu descanso.

Amor: Tu encanto atrae miradas, pero alguien cercano te pedirá más claridad. La libertad no tiene por qué ser sinónimo de fuga.

Trabajo: Ideas frescas y valiosas, pero necesitan método para volverse reales.

Salud: Vigila tu descanso, tu mente no sabe parar sola.

Días clave: 3 y 21

Color: Ámbar

Mantra: Mis palabras pueden sembrar calma.

Canción: Midnight City – M83

Cáncer

El mes se tiñe de reconciliaciones y gestos de ternura. En el amor, la familia y los afectos reclaman atención. En el trabajo, deberás equilibrar tu mundo íntimo con tus responsabilidades. Tu sensibilidad estará más abierta de lo habitual, así que protege tus espacios de calma.

Amor: Vuelven momentos dulces y la posibilidad de sanar vínculos.

Trabajo: La casa y la oficina se mezclan; necesitas orden para no sentirte desbordada.

Salud: Tu ánimo sube y baja. Busca refugios personales que te devuelvan estabilidad.

Días clave: 10 y 22

Color: Azul irisado

Mantra: El cuidado empieza en mí.

Canción: Love Like This – Zayn

Leo

Septiembre te da magnetismo. Brillas y atraes, aunque el reto será elegir dónde pones tu energía. En lo profesional, lideras con fuerza, siempre que sepas equilibrar confianza y humildad. El cuerpo te recuerda que no todo es celebración: el descanso también te sostiene.

Amor: Carisma en alza. No todos merecen tu fuego, elige con discernimiento.

Trabajo: Lideras con creatividad, pero evita confundir firmeza con arrogancia.

Salud: Los excesos nocturnos te pasarán factura si no escuchas tus límites.

Días clave: 12 y 27

Color: Dorado

Mantra: El brillo auténtico no necesita imponerse.

Canción: Padam Padam – Kylie Minogue

Virgo

Tu mes llega con claridad y depuración. El amor te pide soltar lo que no nutre y reconectar con tu propio valor. En lo laboral, llega reconocimiento a tu disciplina. Tu reto será no sobrecargarte ni exigirte más de la cuenta.

Amor: Septiembre revela verdades. Si estás soltera, es momento de redescubrir el amor propio.

Trabajo: Se reconoce tu esfuerzo, es tiempo de cosecha.

Salud: Diseña rutinas ligeras y no seas tan dura contigo.

Días clave: 14 y 30

Color: Blanco

Mantra: El orden me abre caminos.

Canción: Shake It Out – Florence + The Machine

Libra

Es un mes de balances, tanto en lo íntimo como en lo profesional. El diálogo y la diplomacia serán tu mejor recurso. Necesitas nutrir tu espíritu con belleza, arte o música, para que la armonía no se pierda.

Amor: Si estás en pareja, la equidad se convierte en tema de conversación.

Trabajo: Los vínculos laborales se sostienen con diálogo; tu don natural te servirá de escudo.

Salud: Busca actividades que devuelvan calma: yoga, pintura, escritura.

Días clave: 6 y 20

Color: Rosa pastel

Mantra: La belleza está en mis elecciones.

Canción: Levitating – Dua Lipa

Escorpio

Septiembre trae intensidad. El amor despierta pasiones secretas o emociones profundas. En lo laboral, el silencio puede jugar más a tu favor que mostrar tus cartas. Tu cuerpo te pedirá respirar para no acumular tensión.

Amor: Encuentros que tocan fibras ocultas y despiertan emociones hondas.

Trabajo: Tiempo de observar, investigar y planear sin mostrarlo todo.

Salud: La tensión interna se libera con respiración consciente.

Días clave: 9 y 24

Color: Morado

Mantra: En mis sombras también hay fuerza.

Canción: La canción – J Balvin & Bad Bunny

Sagitario

Tu espíritu se expande este mes. El amor se abre a experiencias frescas, quizá un romance con sabor a aventura. En el trabajo, los horizontes se amplían con nuevas alianzas o aprendizajes. Tu energía se renueva al aire libre.

Amor: Apertura y movimiento. Una chispa aventurera toca tus relaciones.

Trabajo: Posibles vínculos con lo extranjero o estudios que te enriquecen.

Salud: Tu cuerpo pide aire libre y actividad física.

Días clave: 2 y 18

Color: Naranja coral

Mantra: Cada horizonte es un comienzo.

Canción: Adventure of a Lifetime – Coldplay

Capricornio

El mes trae consolidación. En lo afectivo, la lealtad se hace visible en gestos que te sorprenden. En lo profesional, avanzas con firmeza, aunque deberás evitar rigidez. Cuida tus huesos y articulaciones: tu cuerpo también reclama atención.

Amor: Profundidad y fidelidad, alguien se mantiene a tu lado más de lo que pensabas.

Trabajo: Tus metas avanzan, aunque el exceso de control podría frenarte.

Salud: Vigila tus huesos y articulaciones, necesitan cuidado.

Días clave: 11 y 26

Color: Gris plata

Mantra: La disciplina también es arte.

Canción: Empire State of Mind – Alicia Keys & Jay-Z

Acuario

Tu originalidad se acentúa. En el amor, florecen conexiones distintas, aunque marcar límites será necesario. En lo laboral, es un mes propicio para innovar y dar forma a proyectos digitales. Desconectar de pantallas será clave para tu bienestar.

Amor: Relaciones poco convencionales florecen, pero los límites sanos son esenciales.

Trabajo: Buen momento para emprender o innovar en algo propio.

Salud: Tu mente agradecerá pausas lejos de la tecnología.

Días clave: 7 y 19

Color: Turquesa

Mantra: Soy movimiento hacia lo nuevo.

Canción: Stolen Dance – Milky Chance

Piscis

Septiembre despierta tu sensibilidad y creatividad. En el amor estarás más vulnerable, pero también más abierta a conexiones sinceras. El trabajo pide que des forma a tu intuición y tu arte. Tus sueños se intensifican y traen mensajes importantes.

Amor: Emociones a flor de piel; aclara ilusiones y compromisos.

Trabajo: Tu creatividad está en auge, ideal para proyectos artísticos.

Salud: Tus sueños revelan mensajes, préstales atención.

Días clave: 4 y 23

Color: Lila

Mantra: Mi intuición me guía.

Canción: Ocean Eyes – Billie Eilish