OPINIÓN

horóscopo del mes y predicción según tu signo dle zodiaco

HORÓSCOPO DE NOVIEMBRE 2025

Mystic Rivas nos trae su previsión para este mes según tu signo del zodiaco.

Noviembre llega con una mezcla de calma y movimiento interno. Es un mes para ordenar ideas, cerrar lo pendiente y mirar hacia diciembre con más claridad.

Hablemos de lo importante: Mercurio retrógrado. Estará activo buena parte del mes, trayendo repasos, reencuentros y algunos despistes. No es momento de correr, sino de revisar, ajustar y reconectar con lo que realmente importa. ¿Quieres saber cómo afectará a tu signo?

ARIES

Te toca bajar revoluciones y escuchar más de lo que hablas. Las cosas se mueven, pero despacio.

  • Amor: Conversaciones profundas que aclaran sentimientos. Si evitas discutir, todo mejora.
  • Trabajo: Buen momento para repasar proyectos y poner orden en tu agenda.
  • Salud: Dormir bien será tu medicina.
  • Días clave: 8, 16 y 27.
  • Color: Rojo coral.
  • Mantra: Actúo con calma y claridad.
  • Canción: Fire – Dua Lipa
  • Consejo Mercurio retrógrado: Revisa correos, fechas y mensajes dos veces antes de enviar.

TAURO

Este mes te pide revisar tus bases: lo que te da seguridad y lo que ya no encaja.

  • Amor: Cuidado con malentendidos. Si algo te molesta, dilo con cariño.
  • Trabajo: Revisa cuentas y documentos, y no firmes sin leer dos veces.
  • Salud: Come más ligero y dale descanso a tu cuerpo.
  • Días clave:7, 15 y 25.
  • Color: Verde oliva.
  • Mantra: Me tomo mi tiempo para decidir.
  • Canción: Slow Down – Lennon Stella
  • Consejo Mercurio retrógrado: No fuerces respuestas; deja que el silencio te dé claridad.

GÉMINIS

Tu planeta regente está retrógrado, así que todo se siente más lento. Tómalo como una pausa para reorganizar tu mente.

  • Amor: Alguien del pasado podría aparecer. No te precipites en decisiones.
  • Trabajo: Tiempo ideal para replantear tu rumbo profesional.
  • Salud: Menos café, más respiración consciente.
  • Días clave: 4, 18 y 29.
  • Color: Amarillo clarito.
  • Mantra: Escucho antes de responder.
  • Canción: Calm Down – Rema ft. Selena Gomez
  • Consejo Mercurio retrógrado: Anota todo. Te ayudará a no dispersarte

CÁNCER

Te cuesta soltar, pero este mes entenderás por qué era necesario.

  • Amor: Vuelven viejos sentimientos; elige desde la madurez, no la nostalgia.
  • Trabajo: Aclara tareas y evita sobrecargarte.
  • Salud: Evita comidas pesadas; el cuerpo refleja tus emociones.
  • Días clave: 6, 13 y 24.
  • Color: Azul claro.
  • Mantra: Dejo ir lo que ya no vibra conmigo.
  • Canción: Let It Go – James Bay
  • Consejo Mercurio retrógrado: No tomes decisiones en caliente, deja reposar la emoción.

LEO

Tu energía vuelve, pero el universo te pide prudencia. No prometas más de lo que puedes dar.

  • Amor: Alguien busca tu atención; mide bien tus palabras.
  • Trabajo: Buen momento para reorganizar equipos o delegar tareas.
  • Salud: Haz ejercicio suave y evita el agotamiento.
  • Días clave:5, 17 y 26.
  • Color: Dorado.
  • Mantra: Brillo más cuando estoy en equilibrio.
  • Canción: Golden – Harry Styles
  • Consejo Mercurio retrógrado: No tomes nada como algo personal; espera a que pase la marea.

VIRGO

Tu mente quiere controlar todo, pero noviembre te enseña a confiar más.

  • Amor: Podrías sentir distancia; usa el diálogo sin analizar tanto.
  • Trabajo: Buen momento para revisar métodos y rutinas.
  • Salud: Cuida la tensión en cuello y hombros.
  • Días clave: 9, 14 y 27.
  • Color: Beige.
  • Mantra: Confío en el proceso
  • Canción: Superestrella – Aitana
  • Consejo Mercurio retrógrado: Acepta que los planes cambien: se están reajustando para tu bien.

LIBRA

Empiezas a sentir más equilibrio después de semanas movidas.

  • Amor: Habla claro, pero sin dramatismo. Lo honesto se vuelve sanador.
  • Trabajo: No tomes decisiones financieras hasta mediados de mes.
  • Salud: Cuida los riñones y el descanso.
  • Días clave: 3, 11 y 23.
  • Color: Rosa palo.
  • Mantra: Elijo la paz antes que el control.
  • Canción: Peace – Taylor Swift
  • Consejo Mercurio retrógrado: Si algo se retrasa, respira: el tiempo perfecto aún no ha llegado.

ESCORPIO

Tu temporada te da poder, pero Mercurio te enseña a usarlo con cabeza.

  • Amor: Pasión intensa, pero ojo con los malentendidos.
  • Trabajo: Cambios en la dirección que tomas. Confía en tu intuición.
  • Salud: Necesitas más aire libre y menos pantallas.
  • Días clave: 2, 13 y 28.
  • Color: Negro brillante.
  • Mantra: Transformo sin destruir.
  • Canción: Berghain – Rosalía & Björk & Yves Tumor
  • Consejo Mercurio retrógrado: No contestes impulsivamente: el silencio puede ser tu mejor respuesta.

SAGITARIO

Empiezas el mes introspectivo y lo terminas con ganas de saltar al futuro.

  • Amor: Etapa de comprensión y expansión emocional.
  • Trabajo: Buen momento para repensar tus metas antes del nuevo año.
  • Salud: Mejora tu energía con movimiento y risas.
  • Días clave: 8, 20 y 30.
  • Color: Naranja fuego.
  • Mantra: Avanzo con alegría y conciencia.
  • Canción: Columbia – Quevedo
  • Consejo Mercurio retrógrado: No prometas nada sin revisar agenda; el caos se evita con planificación.

CAPRICORNIO

Eres práctico, pero noviembre te pide flexibilidad. No todo depende de ti.

  • Amor: Tiempo de madurez emocional. Menos exigencia, más ternura.
  • Trabajo: Algo que se retrasó en octubre se destraba.
  • Salud: Cuida huesos, articulaciones y descanso.
  • Días clave: 6, 18 y 29.
  • Color: Gris oscuro.
  • Mantra: Puedo fluir sin perder el control.
  • Canción: Unstoppable – Sia
  • Consejo Mercurio retrógrado: Si un plan se cae, revísalo: quizá necesita otra estructura.

ACUARIO

Vuelves a sentir curiosidad por todo. Este mes te inspira a pensar distinto.

  • Amor: Reencuentros inesperados. No cierres puertas por orgullo.
  • Trabajo: Proyectos creativos reviven si los retomas con frescura.
  • Salud: Cuida la vista y los horarios de sueño.
  • Días clave: 4, 15 y 26.
  • Color: Azul eléctrico.
  • Mantra: Mi originalidad es mi fuerza.
  • Canción: Electric Feel – MGMT
  • Consejo Mercurio retrógrado: Haz copias de seguridad y anota tus ideas antes de que se te escapen.

PISCIS

Estás más sensible, pero también más receptivo. Deja que noviembre te limpie emocionalmente.

  • Amor: Una conversación sincera te libera de dudas.
  • Trabajo: Buen mes para hacer balance y preparar cambios para 2026.
  • Salud: Escucha tu cuerpo: si te pide descanso, hazle caso.
  • Días clave: 5, 12 y 24.
  • Color: Lila.
  • Mantra: Confío en los ciclos del universo.
  • Canción: ¿Y si lo hacemos? – Dani Fernández
  • Consejo Mercurio retrógrado: No saques conclusiones precipitadas: lo que hoy parece confuso, mañana tendrá sentido.

