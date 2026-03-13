OPINIÓN

Horóscopo de Marzo de 2026

La predicción mística de nuestra colaboradora para este mes, según tu signo del zodíaco.

ENERGÍA GENERAL DEL MES

Marzo llega con esa vibración intermedia: ya no es pleno invierno, pero la primavera aún no se ha desplegado del todo. El aire cambia antes que el paisaje, y algo similar nos pasa dentro: se empiezan a mover cosas sutiles aunque por fuera todo parezca igual.

Astrológicamente arranca potente: el 3 de marzo hay una Luna Llena con eclipse lunar total en Virgo (una “luna de sangre” que cierra un ciclo de eclipses en el eje Virgo-Piscis que lleva activo desde hace tiempo). Es momento de revelaciones claras, de ver con honestidad qué hábitos, rutinas o relaciones ya no encajan con quién eres ahora. No siempre es un drama, a veces, necesitamos soltar lo que ya no sirve para dejar que entre lo que está por venir.

El 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, Venus y Saturno se conjuntan visualmente: un guiño lleno de arrojo y lucha, como ese día, para conversaciones serias en relaciones o compromisos que maduran, donde se dice lo que llevaba tiempo guardado.

Y el 20 de marzo llega el equinoccio de primavera: el Sol entra en Aries, la luz vence a la oscuridad, y empieza oficialmente la nueva estación (en el hemisferio norte). Marzo, que en Roma era el primer mes y honraba a Marte (impulso, acción, valentía para empezar ciclos), nos recuerda que los cambios nuevos piden coraje, no para pelear, sino para decidir y renacer.

En general, es un mes de consciencia profunda: esas epifanías que llegan de golpe mientras hablas, caminas o miras algo cotidiano. El cambio no empieza cuando lo planeas… empieza cuando ya no puedes fingir que nada pasa. Marzo nos da ese empujoncito cósmico para dejar ir y florecer.

ARIES

Marzo empieza para ti con una sensación de pausa poco habitual. Estás acostumbrada a actuar rápido, pero este mes te obliga a mirar primero hacia dentro. El eclipse de principios de mes toca especialmente tu rutina y tu energía diaria, así que es probable que notes cansancio o cierta saturación mental. No es un mes para forzar resultados, sino para replantearte cómo quieres organizar tu tiempo y tu energía.

En el amor, alguien puede mostrar una actitud más vulnerable de lo habitual. Si bajas un poco las defensas, puede abrirse una conversación muy sincera.

En el trabajo/dinero, empiezas a ver qué proyectos tienen recorrido y cuáles no. Algo que parecía muy urgente quizá deja de serlo.

En la salud, el cuerpo te pedirá descanso real, no solo dormir más.

Días clave: 3, 18, 29

Color: Rojo frambuesa

Consejo: no todo se gana corriendo

Canción: “Training Season” – Dua Lipa

TAURO

Marzo te trae una mezcla curiosa de nostalgia y entusiasmo. Hay recuerdos, conversaciones o incluso personas del pasado que vuelven a aparecer de alguna manera. No necesariamente para quedarse, pero sí para mostrarte cuánto has cambiado.

En el amor, el eclipse activa tu zona más romántica. Si estás en pareja, el vínculo puede volverse más profundo o más honesto. Si estás soltera, alguien puede despertar emociones intensas bastante rápido.

En el trabajo/dinero, surgen ideas creativas que pueden convertirse en algo más adelante. No las descartes por parecer poco prácticas.

En la salud, necesitas más contacto con lo natural: caminar, aire, silencio.

Días clave: 4, 15, 24

Color: Negro

Consejo: no subestimes lo que te emociona

Canción: “Lover, You Should’ve Come Over” – Jeff Buckley

GÉMINIS

Para ti marzo se mueve mucho en el plano doméstico y emocional. Algo relacionado con casa, familia o espacio personal empieza a cambiar de forma sutil. Puede ser una conversación pendiente, una decisión sobre dónde quieres vivir o simplemente una necesidad de tener más calma en tu entorno.

En el amor, necesitas sentirte escuchada. Si alguien intenta simplificar lo que sientes, podrías cerrarte más de lo habitual.

En el trabajo/dinero, llega una pequeña oportunidad o propuesta que parece discreta pero puede crecer con el tiempo.

En la salud, vigila el estrés acumulado.

Días clave: 6, 17, 28

Color: Mostaza

Consejo: no expliques tanto, siente más

Canción: “Espresso” – Sabrina Carpenter

CÁNCER

Marzo trae movimiento para ti. Mensajes, noticias, encuentros inesperados o incluso viajes cortos que terminan siendo más importantes de lo que parecían. Es un mes muy mental, donde empiezas a unir ideas que llevaban tiempo rondándote.

En el amor, alguien puede decir algo que cambie la forma en que ves la relación.

En el trabajo/dinero, una conversación abre una posibilidad interesante. Escucha bien los detalles.

En la salud, necesitas descansar más la mente que el cuerpo.

Días clave: 5, 14, 23

Color: Azul pastel

Consejo: escucha entre líneas

Canción: “Too Sweet” – Hozier

LEO

Marzo pone el foco en tu relación con el dinero, el valor personal y la seguridad. No es tanto un mes de gastar o ganar mucho más, sino de replantearte qué merece realmente tu esfuerzo.

En el amor, alguien puede pedirte más compromiso o más claridad emocional.

En el trabajo/dinero, llega una oportunidad pequeña pero estable. Puede ser más importante de lo que parece ahora.

En la salud, necesitas cuidar más la alimentación y los horarios.

Días clave: 3, 12, 26

Color: Teja

Consejo: lo que vale la pena tarda

Canción: “Lose Control” – Teddy Swims

VIRGO

El eclipse de este mes ocurre en tu signo, así que es probable que lo sientas con más intensidad que otros. Puede ser un momento de revelación personal: darte cuenta de algo importante sobre quién eres ahora o qué ya no quieres seguir sosteniendo.

En el amor, tu forma de relacionarte puede cambiar. Más honestidad, menos paciencia con lo que no es claro.

En el trabajo/dinero, empiezas a tomar decisiones pensando más en tu bienestar que en la perfección.

En la salud, cuida el descanso y el sistema nervioso.

Días clave: 3, 11, 20

Color: Lavanda

Consejo: no necesitas demostrar nada

Canción: “Birds of a Feather” – Billie Eilish

LIBRA

Marzo tiene para ti una energía introspectiva. Es uno de esos meses en los que necesitas más silencio, más tiempo sola o más distancia de ciertos ambientes. No es tristeza, es simplemente una etapa de reflexión.

En el amor, podrías darte cuenta de algo que antes preferías ignorar.

En el trabajo/dinero, las cosas avanzan más despacio de lo que te gustaría, pero no están paradas.

En la salud, presta atención al descanso y a los ritmos del sueño.

Días clave: 8, 16, 27

Color: Rosa empolvado

Consejo: no todo se resuelve hablando

Canción: “Fortnight” – Taylor Swift

ESCORPIO

Marzo te trae encuentros importantes con amistades o personas afines. Puede surgir una conversación inspiradora o un proyecto compartido que te devuelva la motivación.

En el amor, necesitas sentir complicidad mental además de atracción.

En el trabajo/dinero, alguien puede recomendarte o abrirte una puerta inesperada.

En la salud, buen momento para retomar actividad física.

Días clave: 7, 18, 25

Color: Burdeos

Consejo: rodéate de quien te entiende

Canción: “Beautiful Things” – Benson Boone

SAGITARIO

Para ti marzo tiene bastante foco profesional. Algo relacionado con reputación, trabajo o metas empieza a moverse. Puede ser una conversación con alguien influyente o simplemente un momento de claridad sobre hacia dónde quieres ir.

En el amor, necesitas más libertad emocional.

En el trabajo/dinero, llegan responsabilidades nuevas que pueden traerte crecimiento.

En la salud, evita el exceso de actividad.

Días clave: 10, 19, 28

Color: Gris cobalto

Consejo: elige bien tus batallas

Canción: “Stick Season” – Noah Kahan

CAPRICORNIO

Marzo despierta tus ganas de explorar, aprender o salir de la rutina. Puede ser a través de un viaje, un curso o una conversación que cambie tu forma de ver algo.

En el amor, alguien puede mostrarte una perspectiva diferente.

En el trabajo/dinero, una idea que parecía lejana empieza a parecer posible.

En la salud, necesitas más movimiento físico.

Días clave: 9, 17, 30

Color: Verde bosque

Consejo: amplía tu mirada

Canción: “Good Luck, Babe!” – Chappell Roan

ACUARIO

Este mes te invita a mirar emociones profundas que normalmente prefieres racionalizar. No es incómodo necesariamente, pero sí intenso. Puede haber conversaciones muy sinceras sobre confianza, intimidad o dinero compartido.

En el amor, una relación puede volverse más profunda o clara.

En el trabajo/dinero, revisa acuerdos o contratos con calma.

En la salud, evita acumular tensión emocional.Días clave: 4, 13, 22

Color: Azul eléctrico

Consejo: sentir también es inteligencia

Canción: “Saturn” – SZA

PISCIS

Estás de cumpleaños Piscis y Marzo pone el foco en tus relaciones. Pareja, socios, vínculos cercanos… algo cambia en la dinámica. Puede ser una conversación honesta o una decisión que redefine el vínculo.

En el amor, es un mes muy importante para entender qué quieres realmente.

En el trabajo/dinero, colaborar con alguien puede darte mejores resultados que hacerlo sola.

En la salud, necesitas más equilibrio emocional.

Días clave: 3, 15, 27

Color: Turquesa Consejo: las relaciones también evolucionan

Canción: “End of Beginning” – Djo